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Токаев дал поручения главе Минфина по оптимизации бюджетных расходов

19.04.2019, 20:41 6616
Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова, с которым обсудил ход исполнения бюджета, налоговую и бюджетную политике, а также состоянии государственного долга, передает Kazakhstan Today.
 

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость оптимизации бюджетных расходов и увеличения поступлений в государственный бюджет. Президент также поручил повысить эффективность таможенного и налогового администрирования", - сообщили в пресс-службе главы государства.

 
Также Смаилов доложил президенту о проводимой масштабной работе по цифровизации министерства и его интеграции с информационными системами других государственных органов.
 
По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений. 
 

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