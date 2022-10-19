В Казахстане отмечается снижение потребления электроэнергии, что связано с выявлением майнеров

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время единая электроэнергетическая система Казахстана работает стабильно. Об этом сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на заседании правительства.

Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВт-ч. Потребление составило 86,8 млрд кВт-ч, что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу", - отметил Болат Акчулаков.

По оценкам Минэнерго, в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт.

В регионах страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме. Готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций составляет 95%", - сказал Болат Акчулаков.

На складах энергоисточников накоплено 4,1 млн тонн угля и 81 тысяча тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам.

Завершены процедуры по выдаче паспортов готовности энергопроизводящим, энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период. В результате энергопроизводящим организациям выдано 95 паспортов, энергопередающим организациям выдано 66 паспортов.

Болат Акчулаков сообщил, что Министерством энергетики подготовлено видение развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, для реализации которого требуется принятие ряда системных мер.

Во-первых, требует реформирования рынок электрической энергии с переходом к новой модели функционирования на базе централизованной купли-продажи электрической энергии.

В рамках исполнения поручения главы государства по внедрению программы "Тариф в обмен на инвестиции" в секторе генерации подготовлен пакет мер, направленных на развитие энергоисточников, обеспечение прозрачности расходования инвестиций и усиление контроля со стороны государства.

В рамках предстоящего энергетического перехода подготовлены меры по развитию на базе принципов ESG с применением технологий "чистого угля", возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации, интеллектуальной системы Smart Grid.

Данные меры предусмотрены в рамках разработанного министерством проекта концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2035 года.

Внесение концепции на рассмотрение правительства планируется министерством по итогам согласования с государственными органами в октябре текущего года.

По словам министра, подготовлен пакет законодательных поправок, который в настоящее время находится на стадии согласования с заинтересованными госорганами.

В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", что потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в 3 раза.

В рамках реализации данной программы министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций.

Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей.

Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок.

При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ.

Для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.

Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий требуется прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции.

На сегодня в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 млрд тенге и требует увеличения на 100 млрд тенге.

Также в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч.

Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается ряд проектов в секторе генерации. В рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт. Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощность свыше 2 ГВт. Большая часть из вышеуказанных проектов - порядка 2,3 ГВт - предусматривает ввод угольной генерации", - уточнил глава Минэнерго.

При реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии "чистого угля" (передовые системы фильтрации дымовых газов, технологии улавливания углекислого газа, внутрицикловая газификация угля и т.д.).

На сегодняшний день в Республике Казахстан действует свыше 140 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2300 МВт, доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии составляет 3,7%. Общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ превысил 1 трлн тенге.

В текущем году объем электроэнергии от ВИЭ прогнозируется в объеме 4,5 млрд кВт-ч, или 4% из общего объема выработки.

При этом в рамках подписанных с расчетно-финансовым центром договоров в течение 3 лет планируется дополнительно ввести 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью свыше 850 МВт.

Кроме того, продолжаются переговоры с компаниями из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, выступающими с инициативой реализации крупномасштабных проектов по строительству объектов ВИЭ. Данные компании предлагают реализовать стоимость электроэнергии ниже текущих аукционных цен и просят заключить индивидуальные соглашения.

Согласно целевым индикаторам к 2025 году доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии должна равняться 6%.

В рамках принятия мер по достижению данного индикатора в ноябре текущего года планируется проведение аукционных торгов по проектам ВИЭ суммарной мощностью 690 МВт. Проведение данных аукционных торгов будет обеспечено благодаря усиленным в текущем году мерам поддержки инвесторов в сектор ВИЭ, пояснил министр.



