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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход уборочных работ 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23 млн гектаров, что на 322 тыс. гектаров больше по сравнению с 2020 годом. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 16,1 млн гектаров (в том числе пшеница - 12,9 млн гектаров), масличные - 3,1 млн гектаров, овощебахчевые и картофель - 473,8 тыс. гектаров, хлопчатник - 109,7 тыс. гектаров, сахарная свекла - 21,7 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,2 млн гектаров.

Тенденция в мире со сбором зерновых осложнена погодными условиями и вследствие этого снижением урожайности пшеницы. Ожидается снижение сбора пшеницы в Канаде на 34,5%, России - на 15%, США - на 7%.

В Казахстане планируется обеспечить валовый сбор зерновых и масличных культур на уровне 18 млн тонн, в том числе 16 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день около 95% уборочных работ выполнены. При средней урожайности 9,5 центнера с гектара намолочено 14,3 млн тонн зерна и порядка 200 тыс. тонн масличных культур.

Несмотря на снижение объема зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне будет полностью обеспечена. При этом сохранится потенциал экспорта зерна в размере около 6-6,5 млн тонн", - сказал Мамин.

Значительно выросли качественные показатели нового урожая. Объем высококачественной пшеницы класса "Hi-Pro" с клейковиной свыше 28% достиг 74% (2020 год - 60%) от объема собранного урожая. Пшеница данной классности пользуется высоким спросом на мировом рынке.

Глава правительства отметил необходимость обеспечения поставки сельхозпроизводителями зерна в "Продовольственную контрактную корпорацию" в рамках программы форвардного закупа.

Акиматам областей и Министерству сельского хозяйства поручено завершить уборку урожая в кратчайшие сроки, обеспечить засыпку семян в полной потребности под урожай 2022 года.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КТЖ" дано поручение принять меры по обеспечению сельхозпроизводителей подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна, сообщила пресс-служба премьер-министра РК





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