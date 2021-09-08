Токаев: Нужно помочь производителям муки субсидиями

ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область посетил поля ТОО "Сервис Жарс" в Кызылжарском районе. Он ознакомился с ходом проведения уборочных работ и также побеседовал с руководителями сельхозформирований и механизаторами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в недавнем Послании поставил ряд задач по развитию аграрной отрасли, сообщила пресс-служба Акорды.

Нам нужно усовершенствовать и привести в порядок нашу политику в области субсидий. Об этом я сказал в Послании, здесь все должно быть четко. Есть мнения, что в будущем субсидии уйдут в прошлое - их заменят кредиты под низкий процент. Но сейчас мы должны помогать сельхозпроизводителям", - сказал глава государства.

Наряду с этим президент указал на необходимость гибкой тарифной политики, выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности, муки.

Мы традиционно поставляем муку на рынки Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. Считаю, что правительство в целом, Министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования. Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно. Но сейчас с учетом складывающейся ситуации, думаю, делать это преждевременно. Поэтому нам нужно включать механизм субсидий, чтобы помочь товаропроизводителям, в особенности производителям муки. Мы должны поставлять готовую, переработанную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о необходимости обеспечения агропромышленного комплекса передовой техникой.

Со стороны правительства аграриям должна оказываться помощь в обеспечении такой техникой. Если не будет современной техники, наше сельское хозяйство развиваться не будет. Это очевидно. Поэтому правительство по моему поручению продолжит реализовывать соответствующую политику. Во-вторых, эта техника должна быть доступна для всех аграриев. Что касается кредитов, эта политика будет продолжена. Кредитная ставка должна быть низкой. Я придаю этому вопросу большое значение", - сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономической ситуации в регионе и перспективах развития агропромышленного комплекса.





Дополнено. Также Касым-Жомарт Токаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники немецкого концерна CLAAS в Петропавловске. Президенту показали собираемые здесь зерноуборочные комбайны, тракторы и посевные комплексы, а также рассказали о планах по дальнейшему развитию производства.





Приход CLAAS на казахстанский рынок - это событие очень большого масштаба, во всяком случае, выходящее за рамки Казахстана. Это крупное инвестиционное событие", - подчеркнул президент.





Касым-Жомарт Токаев встретился с иностранными инвесторами, реализующими ряд проектов в области. Региональный директор CLAAS в странах СНГ Нильс Ройтч представил вниманию главы государства презентацию о планах по осуществлению инвестиционных проектов в Казахстане. Председатель правления турецкой компании YDA HOLDING Арслан Хусейн проинформировал о строительстве современной многопрофильной больницы в Петропавловске на 625 коек по международным стандартам JCI. Вице-президент по глобальным вопросам Университета Аризоны (США) Брент Уайт рассказал о планах по установлению сотрудничества с Kozybayev University с целью трансферта передовых академических технологий.





Ознакомившись с презентациями, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность инвесторам за вклад в развитие экономики страны и регионов, отметив, что будет лично вести мониторинг реализации их бизнес-проектов.





Дополнено. Касым-Жомарт Токаев посетил Петропавловский электротехнический завод Alageum Electric. Главе государства показали технологическую линию производства трансформаторов, рассказали о мерах социальной поддержки работников и планах по дальнейшему расширению производства.





Общая сумма инвестиционного проекта по строительству завода - 10 млрд тенге. Планируется, что проектная мощность производства составит 13 тысяч трансформаторов в год. При этом 98% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ", - сообщает пресс-служба Акорды.





Сотрудники предприятия, в том числе переселенцы из южных регионов страны, имеют возможность получить льготное жилье. Стажерам предоставляются условия для обучения и последующего трудоустройства.





Посещение завершила беседа с трудовым коллективом. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу предприятия и его экспортный потенциал. Президент выразил уверенность в том, что завод продолжит успешное развитие, отметив, что правительством и впредь будет оказываться всемерное содействие отечественным производителям".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства