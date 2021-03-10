В Казахстане планируют повысить тарифы на электроэнергию

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект поправок в приказ от 14 декабря 2018 года №514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает Kazakhstan Today.

Согласно проекту приказа, новые тарифы планируется ввести в действие с 1 апреля 2021 года.

По данным Минэнерго, заявки на увеличение предельных тарифов поданы от 37 энергопроизводящих организаций.

Основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:

ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;

увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и другие);

рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир".

рост цены на транспортировку газа.





Утвержденные предельные тарифы не покрывают затраты большинства энергопроизводящих организаций, заявили в ведомстве.





Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию Предельные тарифы на электрическую энергию по годам 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 1-группа 5,76 5,80 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 2-группа 4,50 5,55 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 3-группа 7,73 9,13 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 4-группа 5,83 7,50 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 5-группа 8,10 9,10 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 6-группа 6,70 7,91 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 7-группа 6,44 7,72 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 8-группа 6,70 8,38 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 9-группа 5,06 6,17 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 10-группа 6,60 8,29 10,29 10,29 10,29 10,29 10,29 11-группа 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 12-группа 4,03 4,80 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 13-группа 8,42 10,39 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 14-группа 7,80 10,10 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 15-группа 8,20 9,50 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 16-группа 7,57 8,86 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 17-группа 10,20 11,78 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 18-группа 8,00 9,95 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 19-группа 6,30 6,30 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 20-группа 6,82 8,48 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 21-группа 6,54 8,10 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 22-группа 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 23-группа 6,40 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 24-группа 6,33 7,61 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 25-группа 6,57 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 26-группа 8,70 10,30 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 27-группа 12,12 13,10 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 28-группа 8,95 10,02 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 29-группа 10,55 11,81 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 30-группа 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 31-группа 8,94 10,40 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 32-группа 1,10 1,10 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 33-группа 2,43 3,44 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 34-группа 1,86 2,59 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 35-группа 8,72 8,10 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 36-группа 12,02 12,02 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 37-группа 8,78 10,80 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 38-группа 13,68 15,46 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 39-группа 10,02 11,30 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 40-группа 9,24 11,30 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54 41-группа 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 42-группа 11,38 12,78 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 43-группа 7,00 7,00 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 44-группа 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 45-группа - 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10

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