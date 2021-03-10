В Казахстане планируют повысить тарифы на электроэнергию

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект поправок в приказ от 14 декабря 2018 года №514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает Kazakhstan Today.
Согласно проекту приказа, новые тарифы планируется ввести в действие с 1 апреля 2021 года.
По данным Минэнерго, заявки на увеличение предельных тарифов поданы от 37 энергопроизводящих организаций.
Основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются:
- ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;
- увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и другие);
- рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир".
- рост цены на транспортировку газа.
Утвержденные предельные тарифы не покрывают затраты большинства энергопроизводящих организаций, заявили в ведомстве.
|
Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию
|
Предельные тарифы на электрическую энергию по годам
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
1-группа
|
5,76
|
5,80
|
8,02
|
8,02
|
8,02
|
8,02
|
8,02
|
2-группа
|
4,50
|
5,55
|
9,65
|
9,65
|
9,65
|
9,65
|
9,65
|
3-группа
|
7,73
|
9,13
|
9,99
|
9,99
|
9,99
|
9,99
|
9,99
|
4-группа
|
5,83
|
7,50
|
9,21
|
9,21
|
9,21
|
9,21
|
9,21
|
5-группа
|
8,10
|
9,10
|
11,42
|
11,42
|
11,42
|
11,42
|
11,42
|
6-группа
|
6,70
|
7,91
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
7-группа
|
6,44
|
7,72
|
9,83
|
9,83
|
9,83
|
9,83
|
9,83
|
8-группа
|
6,70
|
8,38
|
10,14
|
10,14
|
10,14
|
10,14
|
10,14
|
9-группа
|
5,06
|
6,17
|
7,77
|
7,77
|
7,77
|
7,77
|
7,77
|
10-группа
|
6,60
|
8,29
|
10,29
|
10,29
|
10,29
|
10,29
|
10,29
|
11-группа
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
12-группа
|
4,03
|
4,80
|
7,12
|
7,12
|
7,12
|
7,12
|
7,12
|
13-группа
|
8,42
|
10,39
|
12,92
|
12,92
|
12,92
|
12,92
|
12,92
|
14-группа
|
7,80
|
10,10
|
14,55
|
14,55
|
14,55
|
14,55
|
14,55
|
15-группа
|
8,20
|
9,50
|
11,62
|
11,62
|
11,62
|
11,62
|
11,62
|
16-группа
|
7,57
|
8,86
|
11,88
|
11,88
|
11,88
|
11,88
|
11,88
|
17-группа
|
10,20
|
11,78
|
12,86
|
12,86
|
12,86
|
12,86
|
12,86
|
18-группа
|
8,00
|
9,95
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
12,73
|
19-группа
|
6,30
|
6,30
|
6,61
|
6,61
|
6,61
|
6,61
|
6,61
|
20-группа
|
6,82
|
8,48
|
13,99
|
13,99
|
13,99
|
13,99
|
13,99
|
21-группа
|
6,54
|
8,10
|
8,79
|
8,79
|
8,79
|
8,79
|
8,79
|
22-группа
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
7,30
|
23-группа
|
6,40
|
8,67
|
8,67
|
8,67
|
8,67
|
8,67
|
8,67
|
24-группа
|
6,33
|
7,61
|
8,43
|
8,43
|
8,43
|
8,43
|
8,43
|
25-группа
|
6,57
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
9,47
|
26-группа
|
8,70
|
10,30
|
11,14
|
11,14
|
11,14
|
11,14
|
11,14
|
27-группа
|
12,12
|
13,10
|
13,68
|
13,68
|
13,68
|
13,68
|
13,68
|
28-группа
|
8,95
|
10,02
|
12,47
|
12,47
|
12,47
|
12,47
|
12,47
|
29-группа
|
10,55
|
11,81
|
12,2
|
12,2
|
12,2
|
12,2
|
12,2
|
30-группа
|
7,60
|
7,60
|
7,60
|
7,60
|
7,60
|
7,60
|
7,60
|
31-группа
|
8,94
|
10,40
|
13,39
|
13,39
|
13,39
|
13,39
|
13,39
|
32-группа
|
1,10
|
1,10
|
2,75
|
2,75
|
2,75
|
2,75
|
2,75
|
33-группа
|
2,43
|
3,44
|
4,15
|
4,15
|
4,15
|
4,15
|
4,15
|
34-группа
|
1,86
|
2,59
|
3,87
|
3,87
|
3,87
|
3,87
|
3,87
|
35-группа
|
8,72
|
8,10
|
9,74
|
9,74
|
9,74
|
9,74
|
9,74
|
36-группа
|
12,02
|
12,02
|
12,03
|
12,03
|
12,03
|
12,03
|
12,03
|
37-группа
|
8,78
|
10,80
|
14,22
|
14,22
|
14,22
|
14,22
|
14,22
|
38-группа
|
13,68
|
15,46
|
15,47
|
15,47
|
15,47
|
15,47
|
15,47
|
39-группа
|
10,02
|
11,30
|
13,73
|
13,73
|
13,73
|
13,73
|
13,73
|
40-группа
|
9,24
|
11,30
|
12,54
|
12,54
|
12,54
|
12,54
|
12,54
|
41-группа
|
8,76
|
8,76
|
8,76
|
8,76
|
8,76
|
8,76
|
8,76
|
42-группа
|
11,38
|
12,78
|
12,8
|
12,8
|
12,8
|
12,8
|
12,8
|
43-группа
|
7,00
|
7,00
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
12,95
|
44-группа
|
7,39
|
7,39
|
7,39
|
7,39
|
7,39
|
7,39
|
7,39
|
45-группа
|
-
|
12,10
|
12,10
|
12,10
|
12,10
|
12,10
|
12,10
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