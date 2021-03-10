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В Казахстане планируют повысить тарифы на электроэнергию

09.03.2021 51031
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект поправок в приказ от 14 декабря 2018 года №514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно проекту приказа, новые тарифы планируется ввести в действие с 1 апреля 2021 года.
 
По данным Минэнерго, заявки на увеличение предельных тарифов поданы от 37 энергопроизводящих организаций.
 
Основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются: 
 
  • ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии;
  • увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти, подверженные курсовым колебаниям (котлотурбинное, насосное, золоулавливающее оборудование и другие);
  • рост стоимости угля ТОО "Богатырь Комир".
  • рост цены на транспортировку газа.

Утвержденные предельные тарифы не покрывают затраты большинства энергопроизводящих организаций, заявили в ведомстве.

Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию
Предельные тарифы на электрическую энергию по годам
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1-группа
5,76
5,80
8,02
8,02
8,02
8,02
8,02
2-группа
4,50
5,55
9,65
9,65
9,65
9,65
9,65
3-группа
7,73
9,13
9,99
9,99
9,99
9,99
9,99
4-группа
5,83
7,50
9,21
9,21
9,21
9,21
9,21
5-группа
8,10
9,10
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
6-группа
6,70
7,91
10,31
10,31
10,31
10,31
10,31
7-группа
6,44
7,72
9,83
9,83
9,83
9,83
9,83
8-группа
6,70
8,38
10,14
10,14
10,14
10,14
10,14
9-группа
5,06
6,17
7,77
7,77
7,77
7,77
7,77
10-группа
6,60
8,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
11-группа
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
12-группа
4,03
4,80
7,12
7,12
7,12
7,12
7,12
13-группа
8,42
10,39
12,92
12,92
12,92
12,92
12,92
14-группа
7,80
10,10
14,55
14,55
14,55
14,55
14,55
15-группа
8,20
9,50
11,62
11,62
11,62
11,62
11,62
16-группа
7,57
8,86
11,88
11,88
11,88
11,88
11,88
17-группа
10,20
11,78
12,86
12,86
12,86
12,86
12,86
18-группа
8,00
9,95
12,73
12,73
12,73
12,73
12,73
19-группа
6,30
6,30
6,61
6,61
6,61
6,61
6,61
20-группа
6,82
8,48
13,99
13,99
13,99
13,99
13,99
21-группа
6,54
8,10
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
22-группа
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
23-группа
6,40
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
24-группа
6,33
7,61
8,43
8,43
8,43
8,43
8,43
25-группа
6,57
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
26-группа
8,70
10,30
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
27-группа
12,12
13,10
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
28-группа
8,95
10,02
12,47
12,47
12,47
12,47
12,47
29-группа
10,55
11,81
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
30-группа
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
31-группа
8,94
10,40
13,39
13,39
13,39
13,39
13,39
32-группа
1,10
1,10
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
33-группа
2,43
3,44
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
34-группа
1,86
2,59
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
35-группа
8,72
8,10
9,74
9,74
9,74
9,74
9,74
36-группа
12,02
12,02
12,03
12,03
12,03
12,03
12,03
37-группа
8,78
10,80
14,22
14,22
14,22
14,22
14,22
38-группа
13,68
15,46
15,47
15,47
15,47
15,47
15,47
39-группа
10,02
11,30
13,73
13,73
13,73
13,73
13,73
40-группа
9,24
11,30
12,54
12,54
12,54
12,54
12,54
41-группа
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
42-группа
11,38
12,78
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
43-группа
7,00
7,00
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
44-группа
7,39
7,39
7,39
7,39
7,39
7,39
7,39
45-группа
-
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
 

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