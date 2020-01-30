В Казахстане планируют увеличить размер минимальной гарантированной пенсии

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Сегодня в сенате парламента прошел круглый стол, на котором министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил намерение ведомства увеличить размер минимальной гарантированной пенсии в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что накопления сегодня в ЕНПФ невысоки, правительством и Нацбанком предпринимаются все меры, чтобы развивать пенсионную систему. Но обязательно должна быть гарантированная часть от государства. Поэтому мы предложили президенту с 2028 года ввести в стране минимальную гарантированную пенсию, которую будет выплачивать государство, независимо от стажа работы и размера зарплаты ", - сказал министр.

Он уточнил, что это предложение прописано в Концепции модернизации пенсионной системы.

Мы предлагаем с 2028 года ввести такую систему, чтобы минимальная базовая пенсия для тех, кто имеет стаж меньше пяти лет, была минимум 70% от прожиточного минимума, а верхний порог достигал 1,5 прожиточного минимума. Вот такая гарантийная часть, она обязательно будет", - сказал Нурымбетов.

Сегодня базовые пенсионные выплаты получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы. В 2020 году размер минимальной гарантированной пенсии составил 16,8 тыс. тенге, или 54% от прожиточного минимума, напоминает Kazpravda.kz





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