Совершенствование пенсионной системы с учетом поручений президента обсудили в правительстве

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева состоялось заседание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, передает Kazakhstan Today.

В целом главой государства поддержаны предложения рабочей группы. Теперь с учетом поручений президента необходимо продолжить нашу работу, в том числе ускорить дальнейшую модернизацию пенсионной системы, проработать вопросы сокращения административных расходов, повышения размера минимальной заработной платы и эффективности накопительной пенсионной системы. Поддержаны предложения по использованию пенсионных накоплений на приобретение жилья и оплату дорогостоящего лечения. Необходимо провести дополнительные расчеты с тем, чтобы поэтапно расширить охват граждан, которые смогут воспользоваться этим правом", - сказал Сапарбаев.

Также рабочей группой будет продолжена работа по реализации инициативы использования части пенсионных накоплений.

Сапарбаев поручил в срок до конца января разработать проект дорожной карты с указанием задач, сроков и ответственных лиц.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе расширенного заседания правительства высказался о досрочном использовании части пенсионных накоплений.

Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости", - сказал Токаев.

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