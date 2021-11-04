Система Orphus

В Казахстане подорожал бензин

03.11.2021, 14:51 38044
В Казахстане подорожал бензин
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Казахстане к ноябрю вслед за дизелем подорожал и бензин. Средняя цена АИ-92 поднялась до 178 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на АИ-92 держались в пределах 168-175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть "Газпрома". Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина. Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды - сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге", - сообщает kolesa.kz.

 
Издание отмечает, что нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен. Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС, как одна, подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia.
 

На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр. Единственным исключением является "Газпром", где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге", - говорится в материале.

 
 

Комментарии

новости по теме

Туркестанская область экспортировала 22 тыс. тонн мяса

03.11.2021, 18:50 36181
Туркестанская область экспортировала 22 тыс. тонн мяса
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - Туркестанская область экспортировала за 9 месяцев текущего года 22 тыс. тонн мяса, сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По области за 9 месяцев текущего года экспортировано 22 тыс. тонн мяса, из них 9250 тонн (42%) приходится на Сайрамский район. То есть регион лидирует в области по откорму скота. Уже сейчас 1012 откормочных площадок Сайрамского района способны охватить одновременно 42 тыс. голов скота, сообщил на брифинге аким района Уласбек Садибеков.
 
За 9 месяцев текущего года объем валового регионального продукта в районе достиг 140 млрд тенге. 59% валового продукта приходится на сельское хозяйство. По итогам года объем валового регионального продукта планируется довести до 166 млрд тенге.
 

За 9 месяцев 2021 года в сельском хозяйстве произведено продукции на 82 млрд тенге. В соответствии с поручением акима области, в рамках проекта по получению двух урожаев в год, в первом обороте в 267 хозяйствах засеяно около 274 гектаров, во втором - 260 гектаров. На сегодняшний день получено около 5 тыс. тонн продукции. За отчетный период производство мяса увеличилось на 12%, молока - на 5%, яиц - на 6%", - сказал Уласбек Садибекович.

 
 

Национальный фонд Казахстана сократился на 1,2% в октябре

03.11.2021, 17:51 45010
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Национальный фонд Казахстана, по данным Министерства финансов, в октябре за месяц сократился на 1,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно отчету о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан на 1 ноября 2021 года, средства фонда на конец отчетного периода составили 27,037 трлн тенге, тогда как в прошлом месяце они составляли 27,361 трлн тенге.
 
Как уточняется в отчете, поступления в Нацфонд за месяц составили 2,656 трлн тенге, из них прямые налоги от организаций нефтяного сектора за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты, составили 1,599 трлн тенге.
 
В свою очередь использование средств фонда составило 3,833 трлн тенге, из них на гарантированные трансферты было использовано 2,423 трлн тенге.
 
Таким образом, разница между использованными и поступившими средствами составила 1,178 трлн тенге.
 

"Тенгизшевройл" за три квартала этого года добыл 18,9 млн тонн нефти

03.11.2021, 16:14 53002
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - ТОО "Тенгизшевройл" за девять месяцев 2021 года снизил добычу нефти более чем на 6% - до 18,9 млн тонн (151 млн баррелей), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в компании, за январь - сентябрь 2021 года ТШО реализовал более 1,07 млн тонн сжиженного газа, 5,1 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,9 млн тонн серы. 
 
По данным компании, показатель утилизации газа ТШО на III квартал 2021 года составил 98,8%, общий показатель повторного использования воды в ТШО в III квартале 2021 года составил 46%. Кроме того, ТШО передает более 35 видов отходов на переработку, доля переработанных отходов по состоянию на конец III квартала 2021 года составила 49%.

Также, как отметили в ТШО, в 2021 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик" составил 30 млн долларов, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Кроме того, в этом году ТШО выделил более 1,6 млн долларов на улучшение качества здравоохранения, образования, а также развитие социального предпринимательства в Атырауской области и селе Боранкул (Мангистауская область) в рамках программы социальных инвестиций.
 

С начала пандемии ТШО выделил около 18,3 млн долларов (около 7,7 млрд тенге) на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и закуп медицинского оборудования и принадлежностей в Атырауской области", - уточнили в компании. 

 
Кроме того, по информации ТШО, проект будущего расширения увеличит объемы производства сырой нефти примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем производства составит порядка 39 млн тонн в год, или 850 тыс. баррелей в сутки.
 
В свою очередь, проект управления устьевым давлением обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий. 
 

С начала реализации обоих проектов ТШО потратил более 12,6 млрд долларов на закуп казахстанских товаров, работ и услуг. В настоящее время проект завершен на 86%, все добывающие скважины пробурены и освоены, материалы и оборудование находятся на площадке, работы по обратной сборке модулей и соединение всех модулей системы энергоресурсов завершены", - заключили в компании.

 
Как сообщалось ранее, в ходе обсуждения премьер-министра РК Аскара Мамина и президента по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" (Chevron) Найджела Хирна перспектив взаимодействия в сфере нефтедобычи стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год. 
 
Напомним также, что в апреле этого года на одном из производственных объектов на месторождении Тенгиз произошел кратковременный выброс вредных веществ, который привел к частичному сокращению производства, в результате чего весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности.
 
Также в октябре этого года Министерством энергетики РК были проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу Нур-Султану дополнительно 2300 тонн газа в первую очередь на газораспределительные установки и котельные и только после этого - на автозаправочные станции. 
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. ТОО "Тенгизшевройл" было сформировано в апреле 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон".
 
В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "КазМунайГаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и СП "ЛукАрко" - 5%.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов