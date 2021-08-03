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АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В Казахстане подсолнечное масло подорожало сразу на 60% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь – июнь 2021 года в стране произвели 93,3 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла - на 5,9% больше, чем годом ранее. Производство рафинированного масла выросло сразу на 37,4% за год, до 76,9 тыс. тонн, сообщает Energyprom.kz

Основной объём выпуска нерафинированного подсолнечного масла приходится на Восточно-Казахстанскую область: 67,4 тыс. тонн, или 72,2% от всего объема масла, произведенного в РК. В ТОП-3 также вошли Костанайская и Актюбинская области.

По производству рафинированного масла лидирует Шымкент: 34,9 тыс. тонн, или 45,4% от всего объёма по стране. Вторую и третью строчку соответственно занимают Восточно-Казахстанская область и Алматы.

Крупные производители сектора в РК - АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", АО "Евразиан Фудс Корпорейшн", ТОО "ЭФКО Алматы", ТОО "Масло-Дел" и другие.

За январь - май 2021 года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,2% (годом ранее - на 75,5%).

В целом в стране удалось реализовать 138,6 тыс. тонн подсолнечного масла - на 13,7% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что, по информации Хабар 24, в Казахстане простаивают два крупных предприятия из четырёх. На них в совокупности приходилось более 17% внутреннего рынка. Доля импортного подсолнечного масла на казахстанском рынке до текущего года в среднем составляла 50%. Из-за приостановления работы двух крупных предприятий зарубежная продукция сейчас теснит отечественную. В условиях роста мирового спроса в пандемию и неурожайного 2020 года социально значимый продукт на рынках подорожал практически втрое.

В июне 2021 года в магазинах и на рынках страны подсолнечное масло продавалось по 713 тенге за литр. Дороже всего среди крупных городов страны — 773 тенге - литровая бутылка масла обходилась жителям Туркестана. Дешевле всего масло можно было купить в Актобе: 621 тенге за литр.

В годовой динамике цены на подсолнечное масло выросли сразу на 60,4%.

Наибольший годовой рост цен был зарегистрирован в Карагандинской области - сразу на 80% за год. Значительный рост наблюдается и в других регионах. Так, в Алматы годовой рост цен составил 75,9%, в Западно-Казахстанской области - 73,9%. Наименьший рост среди 17 регионов был зарегистрирован в Атырауской области - на 38,1%.

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