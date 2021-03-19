В Казахстане преподаватели вузов будут зарабатывать минимум 200 тыс. тенге

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Минимальную зарплату в 200 тыс. тенге будут получать преподаватели вузов в Казахстане со следующего учебного года, передает Kazakhstan Today.

С нового 2021-2022 учебного года будет установлена минимальная заработная плата штатным преподавателям вузов, также будет снижена их педагогическая нагрузка. Преподаватели вузов, подведомственных МОН, будут получать как минимум 200 тыс. тенге.

Важнейшей предпосылкой для повышения качества высшего образования является создание соответствующих условий труда для преподавателей, в том числе достойной зарплаты. Президентом страны на заседании НСОД было дано поручение повысить заработную плату ППС вузов. Заработная плата преподавателей вузов , подведомственных МОН, в сентябре 2019 года была увеличена на 20%, в сентябре 2020 года еще на 20%. Тем не менее, несмотря на принятые меры, их зарплата все еще остается низкой. Поэтому я подписал приказ об установлении минимальной зарплаты штатным преподавателям в размере 200 тысяч тенге", - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По его информации, сейчас в КазНУ имени аль-Фараби средняя зарплата преподавателя составляет 108 тыс. тенге, в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова -105 тыс. тенге, в Кызылординском университете имени Коркыт Ата - 101 тыс. тенге, а в Карагандинском индустриальном университете - 99 тыс. тенге.

Конечно, такие размеры зарплаты не могут мотивировать преподавателей. Некоторые вузы при повышении зарплаты отталкивались от размера должностного оклада, который ниже, чем фактическая зарплата преподавателей, включающая различные стимулирующие доплаты. Другие же вузы повысили оклад, увеличив педнагрузку, которая в ряде вузов достигла 900 часов в расчете на одну ставку. В связи с этим в новом приказе, помимо установления минимальной заработной платы, я поручил снизить педагогическую нагрузку преподавателей вузов, чтобы у них была возможность заниматься научной деятельностью", - отметил министр.

Таким образом, с сентября 2021 года штатный преподаватель вуза, подведомственного МОН, будет получать как минимум 200 тыс. тенге в месяц, старший преподаватель - 230 тыс. тенге, ассоциированный профессор - 260 тыс. тенге, профессор - 350 тыс. тенге (в национальных вузах - 400 тыс. тенге).

Это лишь минимальные размеры заработных плат. Вдобавок каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей", - сказал министр.

Кроме того, с нового учебного года максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки преподавателей не должен превышать 680 часов за учебный год.

Естественно, это не обязывает вузы, которые установили педнагрузку ниже этого показателя (450 или 500 часов в год), а такие есть, повышать ее до максимального показателя.

Но зато вузы, в которых одна ставка составляет 700-900 часов или выше, должны будут снизить ее до 680 часов. Министерство специально приняло этот приказ сейчас, то есть заранее, чтобы дать время руководителям вузов для реструктуризации, оптимизации своих неприоритетных расходов и увеличения доходов. Очевидно, что это решение вынудит вузы изменить соотношение административно-управленческого персонала и ППС, сократить другие неприоритетные расходы и в целом пересмотреть затратные статьи бюджетов", - сказал Аймагамбетов.

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