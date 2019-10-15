В бюджетах вузов нашли резервы для повышения зарплаты преподавателям

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В результате анализа бюджетов вузов, подведомственных Министерству образования и науки, выявлены резервы для повышения зарплаты преподавателям. Об этом сообщил глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Первоочередная задача, которая ставится нашим министерством перед ректорами подведомственных госвузов, - это повышение заработной платы для преподавателей - от 30% до 50%. Срок исполнения - до 10 января 2020 года", - написал Аймагамбетов в Facebook .

При этом он отметил, что это решение имеет под собой четкие основания. "Был проведен анализ бюджетов вузов, показавший наличие финансовых резервов, за счет которых можно увеличить фонд оплаты труда. На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тыс. тенге, требовать повышения качества абсолютно нереально", - подчеркнул министр.

По его информации, зарплату преподавателям уже повысили в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Каспийском и Таразском педагогическом университетах. Остальные вузы должны неукоснительно исполнить поручение главы МОН в обозначенные сроки.

Кроме того, перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в наших госвузах через установку специальных доплат. Академиков (Национальной академии) в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из госбюджета и каких-либо иных усилий", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он также коснулся вопроса целевой поддержки молодых ученых.

В будущем будут приняты меры по разработке финансового механизма по поддержке молодых ученых, нацеленных на развитие отечественной науки", - заключил министр.

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