Поручения Токаева: трехъязычное образование, в школу с шести лет, нагрузка на педагогов

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе августовской конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил важнейшие задачи, которые необходимо решить в системе образования в ближайшей перспективе, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, по мнению главы государства, необходимо принять комплексные меры по улучшению качества образования. Прежде всего это связано с квалификацией учителей, качеством учебников, инфраструктурой и материальными ресурсами.

Токаев указал на то, что условия труда педагогов серьезно ухудшаются из-за постоянного увеличения отчётности для контролирующих структур. А оценочная система знаний в рамках обновленного содержания образования накладывает дополнительную психологическую нагрузку на педагогов и учащихся. Не прекращается порочная практика со стороны местных акиматов по привлечению преподавателей к разного рода мероприятиям, не имеющих никакого отношения к системе образования.

В этой связи президент поручил правительству принять срочные, кардинальные меры по решению указанных проблем. Вместе с тем в целях обеспечения качества высшего образования правительству поручено детально изучить вопрос стоимости государственных грантов, их адекватности современным реалиям. Министерству образования и науки необходимо пересмотреть свои требования и нормативы, предъявляемые к вузам.

Второе направление - воспитание подрастающего поколения. "Экологическая акция "Вместе - чистый Казахстан", которая проходит в больших масштабах, является правильной инициативой в этом направлении. Мы всегда поддерживаем такие мероприятия. Нашим детям необходимо прививать экологичное сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы. Как это делается, например, в странах Северной Европы", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в негосударственных дошкольных мини-организациях зачастую воспитательно-образовательный процесс практически отсутствует. Также есть вопиющие случаи избиения детей, их содержания в ненадлежащих условиях.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству принять все необходимые меры, включая законодательные, для обеспечения высокого качества дошкольного обучения и воспитания.

Третья задача заключается в определении дальнейшей стратегии развития среднего образования.

В 60% стран мира школьное обучение начинается с 6 лет, что способствует более раннему интеллектуальному развитию и социализации ребенка. Поручаю правительству обеспечить продуманный, плавный переход к новой 12-летней модели в рамках реализации новой Госпрограммы развития образования и науки до 2025 года. Вместе с тем важно понять, в каком направлении будет двигаться техническое и профессиональное образование", - сказал президент. Он также указал на необходимость полноформатной реализации проекта "Жас маман".

Четвертый вопрос - проблема трехсменных и малокомплектных школ. На сегодня из 7014 действующих общеобразовательных школ 128 являются трехсменными и 31 - аварийными.

Министерству образования и науки поручено пересмотреть подходы при планировании расходов на строительство школ, в частности, перейти от пообъектного планирования к нормативному. Акимам регионов следует четко отслеживать демографические и миграционные показатели на местах с целью оценки потребностей в ремонте или строительстве новых школ. Необходимо также предусмотреть и строительство частных школ через механизмы государственно-частного партнерства.

Пятая задача касается внедрения системы трехъязычного образования. Глава государства призвал тщательно проанализировать данный вопрос и принять серьезное решение, учитывая возможности образовательных центров.

Я думаю, что разумно и эффективно начинать обучение английскому языку со второго или по желанию родителей с пятого класса, в зависимости от того, хотят ли родители этого", - сказал он.

Шестой вопрос - повышение статуса педагога. "В проекте закона "О статусе педагога" предусмотрены комплексные меры поддержки. Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. Важнейшие из них - доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплата за степень магистра и другие меры. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога, установлению запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок", - сказал президент.

Он поручил правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования увеличить заработную плату учителей в 2 раза в течение четырех лет.

Седьмой задачей названо преодоление образовательного неравенства. Не должно быть различий в уровне образования между детьми в городе и на селе. Все дети независимо от места проживания или социального статуса их родителей должны иметь доступ к качественному образованию.

МОН поручено разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или из школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты. Акимы областей должны принципиально заняться данным вопросом. Токаев поручил акимам регионов обеспечить выделение грантов на привлечение лучших менеджеров и педагогов в школы областей.

Восьмая задача - обеспечение прозрачности финансирования науки.

Поручаю правительству разработать концепцию дальнейшего институционального развития науки с выходом на конкретные практические предложения", - заключил глава государства.

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