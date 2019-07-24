Член Нацсовета общественного доверия предложил поднять зарплату учителям

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Поднять зарплату учителям предложил член Национального совета общественного доверия, директор Центра прикладных исследований "Талап" и член политсовета партии "Nur Otan" Рахим Ошакбаев, передает Kazakhstan Today.

Заработная плата педагогов у нас самая низкая среди всех отраслей экономики", - сказал спикер в ходе круглого стола, посвященного деятельности Национального совета общественного доверия.

Он также отметил, что педагогические специальности наименее популярны у абитуриентов. По его словам, в прошлом году по этому направлению было выделено 8 тыс. грантов, причем свыше 4 тыс. грантов получили абитуриенты, набравшие 50-51 балл.

Ошакбаев отметил: "Мы пытаемся доверить обучение наших детей... не самым выдающимся абитуриентам", - и предложил исправить эту ситуацию путем повышения заработной платы учителей до уровня средней зарплаты по республике.

По его мнению, на эти цели и в целом на образование можно было бы направить средства из Нацфонда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства