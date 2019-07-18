Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы развития образования

В частности, Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020-2025 годы. Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы и задачам, которые она должна решать, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев также дал министру поручение подготовить нормативные документы, регламентирующие процедуру назначения ректоров национальных университетов на конкурсной основе постановлениями правительства Республики Казахстан.
Напомним, сегодня омбудсмен обратился к главе Минобразования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс.
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