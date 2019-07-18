Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы развития образования

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, который проинформировал президента о текущей деятельности министерства, реализации основных программных документов, а также об исполнении его поручений, передает Kazakhstan Today.

В частности, Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Государственной программы развития образования на 2020-2025 годы . Президент высказал свои предложения по содержанию новой госпрограммы и задачам, которые она должна решать, сообщает пресс-служба Акорды.





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