К 2021 году в школах, колледжах и вузах РК перейдут на новые программы обучения

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - До конца текущего года будет утверждена новая Госпрограмма развития образования и науки до 2025 года, сообщил сегодня на расширенном совещании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

В рамках программы будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ, в том числе более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования. Кроме того, по механизму ГЧП будет открыто порядка трех тысяч новых детских садов", - сказал глава правительства.

По его словам, к 2021 году будет обеспечен полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны. При этом особое внимание будет уделено усилению качества образования в малокомплектных школах, снижению разрыва между сельскими и городскими школами.

Он также подчеркнул, что в сфере науки для повышения ее эффективности, внедряется обновленная система финансирования и управления наукой, которая обеспечит прозрачность процедур и эффективность выделяемых средств.

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