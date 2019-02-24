Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - 57,9 млрд тенге направят на модернизацию 20 вузов и 180 колледжей в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства утверждена Дорожная карта по проведению Года молодежи в Казахстане. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство общественного развития.

Дорожная карта, в частности, предусматривает модернизацию 20 вузов и 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман" по принципу 100/200. В рамках модернизации планируется оснащение материально-технической базы на основе лизинга, а также привлечение иностранных специалистов. На эти целы в 2019 - 2021 годы будет выделено 57 859 496 тыс. тенге.

Ожидается, что в результате за три года подготовят свыше 200 тыс. специалистов по новым стандартам.

Также будет проработан вопрос по проведению онлайн-обучения для студентов вузов.

Кроме того, в Дорожной карте запланировано повышение размера стипендии на 30% студентам высших учебных заведений, занимающихся волонтерской деятельностью. На эти цели в 2019-2021 годы выделят 7,2 млрд тенге. В результате ожидается повышение доли населения, уделяющего время волонтерству.

В соответствии с документом грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых будет увеличиваться на 3 млрд тенге ежегодно в течение трех лет. Это позволит повысить долю молодых ученых в составе научных работников.

Для обеспечения строительства не менее одной тысячи арендных квартир на три города (Астана, Алматы, Шымкент) ежегодно для работающей молодежи будут перераспределены объемы финансирования в рамках госпрограммы "Нурлы жер". В течение трех лет на эти цели направят 21,6 млрд тенге.

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