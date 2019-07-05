В Казахстане за три года будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах, направленных на повышение качества образования , передает Kazakhstan Today.

По словам главы государства, расходы на образование и науку будут доведены до 5% от ВВП.

Основной нашей задачей на данном этапе является переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень, который должен сократить разрыв качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда", - сказал он.

Он отметил, что системы профтехобразования в Казахстане нуждается в модернизации.

"Основными проблемами являются слабая материально-техническая база колледжей, несоответствие выпускников требованиям рынка труда и дефицит квалифицированных преподавателей. Это проблема, которую нам предстоит решить. Сегодня 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших колледжей. Это говорит о том, что качество образования в соответствующих учебных заведениях по-прежнему невысокое. Хотя, в результате реформ, были достигнуты значительные результаты. Но на них останавливаться ни в коем случае нельзя", - цитирует главу государства портал Kazpravda.kz .

Главное - существенно обновить и модернизировать образовательные программы, с активным привлечением наших и зарубежных партнеров", - сказал президент. По его словам, также следует усилить взаимосвязь высшего образования с предприятиями, бизнесом, требованиями работодателей..

Создание новых производств и отраслей должно сопровождаться опережающим развитием компетенций действующих сотрудников. В эпоху экономики знаний возрастает роль обучения в течение всей жизни. Особенно важным здесь является взаимодействие с крупными транснациональными корпорациями, которые и являются носителями данных компетенций. Поручаю правительству совместно с ассоциацией "Казахстанский совет иностранных инвесторов" выработать системные предложения по развитию трансферта компетенций в ключевых для нас отраслях", - сказал президент.

Он подчеркнул, что важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам.

Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных компаний, так и компаний с иностранным участием. Справедливое распределение национального дохода - ключевая задача любого государства. В настоящее время государством разрабатывается новая государственная программа образования и науки. Необходимо широко обсудить с общественностью проект этой госпрограммы, в том числе с работодателями и инвесторами", - сказал Токаев.





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