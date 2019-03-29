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Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане запустили онлайн-сервис для ознакомления с рейтингом вузов и колледжей. Это, в частности, позволит абитуриентам выбрать наилучшее учебное заведение по выбранной специальности, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-сервис для ознакомления с независимым рейтингом высших и средних специальных учебных заведений расположен на сайте Электронной биржи труда и ориентирован на старшеклассников, их родителей, а также студентов. Пользователи сервиса получат бесплатный доступ к данным о том, насколько востребованы выпускники тех или иных вузов или колледжей на рынке труда и какая часть выпускников смогла трудоустроиться.

Как отмечается на стартовой странице сервиса, рейтинг учебных заведений 2018 года - это "первый всеобъемлющий и системно выстроенный инструмент на территории Казахстана и всего постсоветского пространства, который отражает качество образования через отслеживание выпускников учебных заведений".

С целью составления рейтинга были проанализированы данные около 200 тыс. выпускников вузов и более 300 тыс. выпускников колледжей, завершивших обучение в 2015, 2016 и 2017 годах.

По каждому выпускнику определено, как быстро он сумел найти работу, сумел ли трудоустроиться, были ли его работа стабильной и какой доход ему обеспечила. Все результаты обобщены в рейтинги не только учебных заведений, но и регионов, направлений подготовки и конкретных специальностей", - отметили создатели сервиса.

В рейтинг вошел 101 вуз, имеющий 14 направлений подготовки и 176 специальностей; 766 колледжей, имеющих 15 направлений подготовки и 182 специальности.

Как проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, рейтинг составлен по заказу ведомства специалистами Центра развития трудовых ресурсов в декабре 2018 года. Как отмечают создатели, он будет полезен не только абитуриентам, но и студентам, желающим перевестись в другое высшее учебное заведение или получить иную специальность, а также работодателям и аналитикам при проведении исследований в сфере образования или рынка труда.

Это на самом деле не один рейтинг, а четырнадцать. Любой человек может посмотреть, какие специальности наиболее востребованы работодателями, ВУЗы каких регионов лучше или хуже. Архитектура сайта позволяет делать различного рода сравнения. Например, абитуриент хочет получить высшее образование по специальности "информационные системы". С помощью рейтинга он может посмотреть, в каком именно вузе Казахстана самый высокий процент трудоустройства выпускников именно по этому направлению, в каком регионе такие специалисты получают самую высокую зарплату", - прокомментировал вице-президент АО "ЦРТР" Тахир Аслялиев.

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