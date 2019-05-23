Токаев поручил усилить требования к медицинским вузам и колледжам по качеству подготовки специалистов

Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме медицинских работников в Актобе, передает Kazakhstan Today.

Глава государства, продолжающий рабочую поездку в Актобе , посетил местный медицинский центр, где ему рассказали об опыте создания медицинского кластера и перспективах применения кластерного подхода в региональном здравоохранении на примере Актюбинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Обращаясь к участникам Международной научно-практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи", Касым-Жомарт Токаев назвал здоровье нации главным богатством государства.

Актюбинский медицинский центр, созданный по поручению Елбасы, вносит значительный вклад в развитие отечественной медицины. Сегодня жители региона могут получать здесь качественные услуги в сферах нейрохирургии, детской кардиологии, трансплантологии. Все области должны стремиться к такому уровню. Для этого есть соответствующий потенциал", - сказал он.

Глава государства отметил положительную динамику медико-демографической ситуации в стране: за годы независимости население Казахстана увеличилось на 2 миллиона человек, а продолжительность жизни - на 6 лет.

Значительно обновлена инфраструктура. Построено 219 новых больниц, около 1200 современных поликлиник и амбулаторных учреждений. Мы ввели Единую национальную систему здравоохранения. Сегодня в республиканских клиниках проводятся сложные операции, которые раньше делали только за рубежом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он подробно остановился на мерах по дальнейшей модернизации инфраструктуры здравоохранения, улучшению качества врачебных услуг и лекарственных препаратов, повышению их доступности, развитию отечественной медицинской науки, а также цифровизации отрасли.

Первичная помощь должна быть максимально приближенной к людям. Качественные медицинские услуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания. Кроме того, в ближайшие годы необходимо увеличить расходы на службу общественного здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь до 60% от общего объема финансирования отрасли. В результате до 2025 года расходы на профилактику достигнут уровня стран ОЭСР", - заявил глава государства.

Токаев рассказал, что в 2019-2021 годы на строительство 10 медицинских объектов в семи регионах будет выделено порядка 120 миллиардов тенге. Как было отмечено в выступлении, в течение ближайших трех-пяти лет предстоит полностью решить вопросы материально-технического и транспортного обеспечения отечественной медицины, в том числе сельской.

Задачи повышения доступности и качества медицинской помощи невозможно реализовать, не решив проблему повышения статуса и престижа врачебной профессии. Уже с 1 июня 2019 года будет повышена заработная плата до 30% отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе и медикам. Необходимо усилить требования к медицинским вузам и колледжам по качеству подготовки специалистов, важна не только теоретическая база, но и наработка практических навыков. Поэтому нужно передать часть региональных клиник медицинским вузам. Крупные города Нур-Султан, Алматы и Шымкент должны стать центрами медицины высоких технологий", - считает президент Казахстана.

Он также отметил, что контроль цен на лекарства - актуальный для населения вопрос.

Из-за отсутствия конкуренции наши граждане переплачивали за препараты. Это несправедливо! Поэтому мы перешли к госрегулированию цен на лекарства. Нужен жесткий контроль качества медикаментов", - сказал глава государства.

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