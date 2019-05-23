Токаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область

Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает рабочие поездки по Казахстану . Сегодня он прибыл в Актобе, передает Kazakhstan Today.

В Актюбинской области начался рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

По его информации, глава государства посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи".

Кроме того, запланирована встреча с общественностью региона.

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