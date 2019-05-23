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Токаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область

22.05.2019, 11:45 15337
Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает рабочие поездки по Казахстану. Сегодня он прибыл в Актобе, передает Kazakhstan Today.
 

В Актюбинской области начался рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
По его информации, глава государства посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи". 
 
Кроме того, запланирована встреча с общественностью региона.
 
Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Костанай выступил на Форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство - социальный лифт молодежи".
 

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