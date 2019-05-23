Токаев раскритиковал темпы цифровизации медицины

Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на совещании в Актобе , раскритиковал темпы цифровизации медицины, передает Kazakhstan Today.

" Цифровизация здравоохранения - магистральный тренд прогресса медицины. Однако темпы ее развития у нас оставляют желать лучшего. И это явилось одной из причин переноса сроков внедрения ОСМС . До сих пор нет интеграции между базами данных", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что каждая поликлиника и больница накопление своих данных ведет локально. При этом задачей цифровизации является ускоренный обмен данными между организациями, автоматизация процесса, освобождение медработника от несвойственных функций.

На деле мы этого еще не получили. Поручаю правительству завершить данную работу до первого октября текущего года. Ни один гражданин не должен страдать от нерасторопности государственных органов. Данный вопрос будет у меня на контроле", - сказал президент.

Говоря о других задачах в здравоохранении, Токаев отметил, что профильное министерство, медицинская наука и общественность должны работать над поиском и внедрением новых достижений в отрасли с упором на развитие цифровой медицины.

Он также подчеркнул, что качественные медицинские услуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам, независимо от места проживания, и поставил задачу по расширению сети первичной медицинско-санитарной помощи в "шаговой доступности".

"Задачи повышения доступности и качества медицинской помощи невозможно реализовать, не решая проблемы повышения статуса и престижа врачебной профессии. Уже с 1 июня 2019 года будет повышена заработная плата до 30% отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе и медикам", - напомнил глава государства.

Кроме того, по его словам, в 2019-2021 годах на строительство 10 медицинских организаций в 7 регионах будет выделено около 120 млрд тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства