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Более миллиону низкооплачиваемыx бюджетников с июня повысят зарплату - Токаев

15.04.2019, 18:34 4780
Более миллиону низкооплачиваемыx бюджетников с июня повысят зарплату - Токаев
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание им закон РК "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today. 
 

Теперь более 1 миллиона низкооплачиваемыx работников бюджетной сферы, непосредственно работающих на сельском, районном, областном уровнях, уже с 1 июня 2019 года смогут получить повышенные заработные платы", - написал глава государства в Twitter.

 
Токаев также поблагодарил правительство за разработку, а депутатов парламента за оперативное рассмотрение и принятие этих важных поправок.
 
Напомним: ранее Касым-Жомарт Токаев поручил перенести с июля, как планировалось, на июнь повышение зарплат низкооплачиваемым бюджетникам. 
 
Сегодня президент РК подписал соответствующий закон. 
 

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