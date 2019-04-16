Более миллиону низкооплачиваемыx бюджетников с июня повысят зарплату - Токаев

Теперь более 1 миллиона низкооплачиваемыx работников бюджетной сферы, непосредственно работающих на сельском, районном, областном уровнях, уже с 1 июня 2019 года смогут получить повышенные заработные платы", - написал глава государства в Twitter.
Токаев также поблагодарил правительство за разработку, а депутатов парламента за оперативное рассмотрение и принятие этих важных поправок.
Напомним: ранее Касым-Жомарт Токаев поручил перенести с июля, как планировалось, на июнь повышение зарплат низкооплачиваемым бюджетникам.
Сегодня президент РК подписал соответствующий закон.
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