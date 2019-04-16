Президент подписал законы о республиканском бюджете и о гарантированном трансферте из Нацфонда

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы РК "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today.

Тексты законов публикуются в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что закон о республиканском бюджете на 2019-2021 годы разработан на основе уточненных макроэкономических показателей на 2019-2023 годы и направлен на реализацию поручений первого президента РК, озвученных на XVIII съезде партии "Нур Отан", ежегодных посланий главы государства, указа президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", поручения президента о переносе срока повышения заработной платы на 30% низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых категорий государственных служащих исполнительных органов с 1 июля на 1 июня текущего года.

С учетом текущей ситуации в мире, конъюнктуры на внешних рынках и итогов экономического развития за 2018 год уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2019 год в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы. В частности, в базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель в 2019 году.

Номинальный ВВП в 2019 году оценивается в объеме 64 335 млрд тенге, что на 323,5 млрд тенге выше относительно одобренного в ноябре 2018 года показателя. ВВП на душу населения составит $9409,2. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%.

Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в ранее запланированных пределах 4-6%. Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6986,3 млрд тенге, с увеличением на 200,4 млрд тенге. Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей сумме 3466,1 млрд тенге с увеличением на 621 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме 11 895,1 млрд тенге, с увеличением от скорректированного бюджета на 1168,0 млрд тенге. С учетом указанного увеличения, а также перераспределения средств расходы республиканского бюджета направлены на реализацию новых социальных мер "Алеуметтік камкорлык" в сумме 444,3 млрд тенге.

Между тем, в соответствии с законом "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", размер трансферта в республиканский бюджет на 2019 год определен в сумме 2700 млрд тенге.

В 2019 году за счет гарантированного трансферта будет профинансировано 23% расходов республиканского бюджета, что обеспечивает выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего финансового года.

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