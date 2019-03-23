Токаев поручил перенести на июнь повышение зарплат бюджетникам

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести с июля, как планировалось, на июнь повышение зарплат низкооплачиваемым бюджетникам, передает Kazakhstan Today.

Поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих", - написал президент в Twitter .

Напомним, ранее повысить зарплату низкооплачиваемых работников бюджетной сферы до 30% поручил Нурсултан Назарбаев. Повышение зарплаты коснется: рабочих, имеющих с 1-го по 8-й разряды, работников вспомогательного (технического), административного и основного персоналов. Зарплаты будут повышены дифференцированно в зависимости от стажа работы.

Также поручено поднять в среднем на 25% зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами, на районном, областном уровне и в селах.

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