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Цифровизация здравоохранения позволит значительно сократить походы к врачу

20.10.2018, 20:17 4154
Астана. 20 октября. Kazakhstan Today - Цифровизация здравоохранения позволит значительно сократить походы к врачу. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает корреспондент агентства.

"Промежуточные результаты пилотного проекта по цифровизации здравоохранения показывают положительную динамику. Если раньше пациент приходил в поликлинику для обследования от трех до четырех раз, то сейчас это занимает только одно посещение - сам визит к врачу. Можно онлайн записаться на прием к врачу, при этом выбрать дату и время, прийти обследоваться. Остальные все взаимодействия - получение лабораторных исследований, заключение врача, плановая госпитализация и подобные - уже доступны в электронном формате. Каждый человек, имея смартфон с мобильным приложением, может получить доступ к этим данным, и в цифровом формате получить направление на плановую госпитализацию. То есть, сейчас это требует только одно посещение к врачу", - сообщил вице-министр.

При этом он отметил, что применение цифровых технологий позволило повысить выявление заболеваний на ранней стадии. "Когда амбулаторные карты были представлены в бумажном виде, мы не видели динамику изменения состояния здоровья. А хранение записей в информационных системах позволяет выявлять заболевания на ранних этапах. Например, в Карагандинской области внедрили цифровую ЭКГ. За счет этого на ранних этапах были выявлены 1783 человека с сердечной недостаточностью, что позволило провести эффективные меры профилактики. Также хранение цифровых снимков позволило нам выявить на 12% больше, по сравнению с прошлым годом, возможных онкологических заболеваний и заболеваний легочной системы. А выявленную на ранних этапах онкологию в 98% случаев можно успешно излечить", - рассказал Абишев.

По его словам, перевод здравоохранения в цифровую систему положительно скажется на качестве медицинского обслуживания, так как врачей избавят от заполнения излишней отчетности.

Представьте себе, 121 отчетная форма, которую врачи заполняли, в том числе в информационных системах Министерства здравоохранения, для того чтобы было эффективное планирование оказания медицинской помощи. Потом они заполняли на бумаге все это... С 2019 года мы хотим эту 121 учетно-отчетную форму оптимизировать. Если информация имеется в медицинской системе, то зачем плодить эти формы? Планируется учетно-отчетные формы сократить до 55%, с их автоматическим формированием в системах для вышестоящих органов для эффективного планирования. Тогда врачи будут просто забивать данные об оказанных медицинских услугах, не заполняя отчетные формы", - пояснил вице-министр.


Он также отметил, что удобство для пациентов заключается в том, что с 1 января 2019 года при обращении в любые медицинские организации пациенту необходимо будет иметь при себе только удостоверение личности. Никаких других дополнительных документов требоваться не будет, выдача бумажных документов на руки тоже прекратится. Все сведения будут храниться в системе.

В свою очередь, директор департамента цифровизации здравоохранения Минздрава РК Бейбут Есенбаев уточнил, что на данный момент во всех регионах Казахстана в пилотном проекте по безбумажному ведению медицинской документации участвуют около 700 организаций здравоохранения. Перевод в электронный формат всех 120 отчетных форм в этих медучреждениях ведется постепенно в течение этого года.

В следующем году мы уже сможем нормативно и технически не дублировать все эти записи на бумаге, а вести всю документацию только в электронном формате", - пояснил он.


Также, по словам Есенбаева, уже с января 2019 года, планируется открыть доступ к "Личному кабинету пациента" для всех казахстанцев. "На сегодняшний день "Личный кабинет пациента" проходит пилотную апробацию в отдельных организациях здравоохранения. Мы планируем, что к концу года мы его уже запустим, и граждане с нового года смогут уже получить доступ к этому кабинету и просмотреть данные о каких-то ранее сделанных записях о состоянии своего здоровья", - заключил он.

По планам Минздрава, Казахстан с 1 января 2019 года полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг.

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