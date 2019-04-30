Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане за один год будут сданы в эксплуатацию 29 студенческих общежитий, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК вице-министр образования и науки РК Б. Асылова, передает Kazakhstan Today.

Б. Асылова отметила, что в текущем году будут сданы в эксплуатацию 29 общежитий на 9196 мест.

Такого не было за всю историю нашей страны. Было целевое строительство общежитий, которое достаточно долго шло. Максимум сдавалось 2-2,5 тыс. мест в год. Применение механизма государственно-частного партнерства в реализации данного проекта показало свою эффективность", - отметила вице-министр.

При этом она подчеркнула, что перед началом реализации проекта была проанализирована вся потребность по регионам. Она на сегодняшний день составляет 91 тыс. мест. Из них 68 тыс. - по вузам и 23 тыс. - по колледжам. Наибольшая потребность: Алматы - 31 тыс. мест, Нур-Султан - 17 тыс. мест, Шымкент - 8,4 тыс. мест. Так, 29 проектов, которые будут сданы в текущем году, будут расположены практически во всех регионах.

Как отметила вице-министр, в целом стоимость проекта по строительству общежитий составляет 152 млрд тенге. На сегодняшний день проект полностью обеспечен финансированием.

В текущем году на реализацию проекта Министерством образования и науки предусмотрено 1 млрд тенге. В последующие годы у нас идет порядка 14 млрд тг. Учитывая, что у нас трехлетний бюджетный цикл, в принципе, у нас все финансовые расчеты есть, положительное решение бюджетной комиссии есть. В целом данный проект финансово обеспечен. Общий объем финансирования будет составлять 152 млрд тенге", - проинформировала Б. Асылова.

Также вице-министр прокомментировала вопрос касательно сокращения стоимости на койко-место. По ее словам, стоимость госзаказа на одно койко-места составляет 122 МРП при строительстве объекта и 47 МРП при реконструкции.

Нам предлагали проекты, которые в два раза дороже. Есть учебные заведения, которые предлагали нам дорогостоящие проекты. Объяснялось это в основном расширением технических условий, наличием обособленных помещений и т.д. Данный механизм в полной мере не может покрыть такие дорогостоящие проекты. Поэтому есть такое поручение по сокращению ненужных дорогостоящих проектов", - сказала вице-министр.

На сегодняшний день Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК утверждены три типовых проекта на 120, 180, 240 мест. Все проекты размещены на сайте АО "Финансовый центр". Средняя стоимость общежития на 500 мест по тем договорам, которые на сегодняшний день заключены, составляет порядка 800-900 тыс. тенге, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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