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Омбудсмен обратился к главе Минобразования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс

17.07.2019, 13:34 6508
Омбудсмен обратился к главе Минобразования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс
Фото: Казинформ
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова обращение в связи с введением в Казахстане с 1 января 2019 года порядка приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы, который вызвал оживленную дискуссию в обществе, передает Kazakhstan Today.
 

В обращении отмечается международный опыт, согласно которому в большинстве стран мира получение детьми начального общего образования начинается с шести лет, что подтверждает закономерность перехода к такой системе. Вместе с тем, по мнению омбудсмена, практическая реализация данного новшества требует серьезного осмысления, в том числе потому, что его невыполнение, согласно статье 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, влечет за собой наказание от штрафа до административного ареста", - сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

 
Анализ обращений показывает, что введение новой нормы явилось для многих граждан форс-мажорным обстоятельством, так как вступлению ее в силу не предшествовало необходимое информационно-подготовительное и практическое сопровождение, несмотря на то, что она была законодательно предусмотрена еще в апреле 2016 года.
 
 
Статья 30 закона "Об образовании" устанавливает для детей дошкольное обучение с пятилетнего возраста в виде обязательной предшкольной подготовки, которая должна осуществляться в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в указанных государственных организациях образования обеспечивается бесплатно.
 

По заверению предыдущих руководителей Министерства образования и науки РК, проблем с организацией предшкольной подготовки в общеобразовательных школах и дошкольных организациях не предвидится. Однако практика показывает, что в большинстве школ страны данная подготовка детей с пяти лет не была должным образом организована со всеми вытекающими из этого последствиями. Наблюдаются повсеместные факты вынужденного выпуска детей из детских садов ввиду достижения ими 6-летнего возраста без предоставления предшкольного образования.

 
В этой связи заявление 20 июня текущего года руководства МОН о том, что в случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребенок должен пройти дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки в условиях семьи, оставляет такие семьи один на один с возникшей проблемой. В данном контексте прежде всего обращают на себя внимание дети из малоимущих семей и сельской местности, где по известным причинам обеспечить вышеуказанную подготовку представляется весьма сложным", - подчеркивается в обращении омбудсмена.
 
Другой важной проблемой названа переполненность общеобразовательных школ.
 
Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК свидетельствуют о ежегодном неуклонном росте числа учащихся первых классов. Так, в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах в первый класс было принято 358 571 и 389 897 учеников, соответственно. В предстоящем учебном году, в связи с нововведением, число потенциальных первоклассников может значительно увеличиться, так как количество родившихся в 2012 и 2013 годах детей составляет 768 409.
 
Омбудсмен отмечает, что в прошедшем учебном году практически повсеместно, в нарушение нормативных санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования, наполняемость классов превышала 25 учеников.
 

25 апреля президентом Казахстана Токаевым перед руководством профильного ведомства была поставлена задача завершить работу по ликвидации трехсменного обучения. Однако очевидно то, что в связи с намечающимся увеличением числа учащихся в первых классах, количество школ с трехсменным обучением может возрасти", - подчеркнул Шакиров.

 
В резюме своего обращения омбудсмен предложил уполномоченному органу всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию, с целью принятия адекватных мер, которые помогли бы избежать возможных негативных последствий при реализации в целом позитивной инициативы. Данный вопрос мог бы быть предметом обсуждения в рамках Общественного совета МОН для выработки оптимального решения по нему, предложил Шакиров.

 

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