МОН обязало всех шестилетних детей идти в первый класс

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Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Дети шестилетнего возраста обязаны с 1 сентября 2019 года обучаться в первых классах общеобразовательных школ, заявили в Министерстве образования и науки, куда агентство Kazakhstan Today обратилось за разъяснениями относительно обучения шестилеток.

Как сообщили в МОН, согласно пункту 1 статьи 31 закона РК от 27 июля 2007 года "Об образовании", на обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет. Данная норма вступила в действие с 1 января 2019 года.

Кроме того, приказом министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года №564, пункт 9, определено, что организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, независимо от уровня подготовки.

Ранее в комментариях некоторых общественных деятелей и родителей было подмечено, что такая формулировка в законодательстве напрямую указывает на обязанность для администрации средних школ принимать детей шестилетнего возраста. Но не говорится, что родители должны в обязательном порядке отдавать детей в 1 класс именно в шесть лет, а не в семь, как было до сих пор.

Однако в профильном ведомстве данный вопрос прокомментировали категорично: "Если вашему ребенку на 1 сентября исполнилось шесть лет, он обязан обучаться в первом классе".

Вместе с тем отмечается, что за родителями или иными законными представителями ребенка остается решение о поступлении в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября 6 лет.

Исходя из полученного ответа, МОН абсолютно уверено, что снижение возраста поступления в школу положительно скажется на образованности первоклашек за счет любознательности детей этого возраста и высокой мотивации к обучению.

По мнению ученых, преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с шести лет являются: желание у шестилетних детей учиться, их любознательность и развитое воображение, особенности когнитивного и психического развития, когда активно развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка, и детям данного возраста все интересно и познавательно. У детей шести лет уже формируется устойчивость внимания, восприятие словесной инструкции, координация движений. К шести годам словарный запас ребенка составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра)", - пояснили в образовательном ведомстве.

Безусловно, следует согласиться с тем, что дети, занимающиеся в группах предшкольной подготовки, уже в четырех - пятилетнем возрасте с интересом осваивают букварь, счет, новые языки и другие дисциплины, преподаваемые в игровой форме в небольших группах. Однако, все ли готовы к шестилетнему возрасту перестать играть и переключиться на совершенно другой уровень образовательного процесса - МОН не отвечает. А также в ответе не уточняется, как именно изменена программа для первоклашек с этого года. Отмечается лишь, что "проекты ГОСО всех уровней образования, проект учебных программ 1-го класса для шестилетних детей до утверждения обсуждался среди педагогической и родительской общественности".

Тем временем родительская общественность по-своему отреагировала на известие о школьниках-шестилетках и предупреждениях со стороны МОН об административной ответственности за неисполнение данной нормы. Часть родителей, чьи дети, по их мнению, неусидчивы, не обладают достаточной самостоятельностью или же пока не проявили интереса к обучению, уже заявляют о готовности заплатить штрафы, но оставить детям еще год внешкольного воспитания.

Кстати, в самом МОН вопросы о штрафах решили оставить без ответов, не уточнив, на каком основании родителям пригрозили административной ответственностью. Нет ответа на вопрос о том, везде ли готовы к увеличению числа обучающихся, учитывая не до конца решенный вопрос с аварийными и трехсменными школами.

Также не получен комментарий относительно огромного числа сомнений родителей , так как, по данным ведомства, "официальная разъяснительная работа по данному вопросу активно проводилась в течение года".

МОН предпочитает ссылаться на мнение 1715 опрошенных родителей, большинство из которых не против нововведений этого года.

В 2018 году Национальной академией образования имени И. Алтынсарина проведен опрос на тему: "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов). Итоги опроса следующие:

предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях;





прием в первый класс должен осуществляться с шести лет", - сообщили в министерстве.

Напомним, казахстанцы резко раскритиковали введение штрафов в отношении родителей не пошедших в школу шестилеток.

Пользователи соцсетей резко негативно отреагировали на эту информацию, опубликованную Kazakhstan Today в Инстаграм. Многие из казахстанцев отметили физиологическую неготовность 6-летних детей к обучению в школе.

Что за тупизм! Дети в 6 лет ещё маленькие! Их физиология ещё не настроена на обучение!" - возмутилась пользователь 19natalya75 (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Ну что за бред!!! Не тем у нас занимается МОН в Казахстане. Идти ребенку в 6 лет в школу или не идти, должны решать только родители. В 6 лет ребенок может, конечно, и читать, и складывать, и отнимать, но не всегда ребенок физически и психологически готов к школе. Уважаемое Министерство образования и науки, займитесь реальным делом! Верните детям, родителям и ученикам нормальную систему оценок, детям нужны 5 и 4 и даже иногда 3 - показатель и повод родителям задуматься и поработать с ребенком", - написал пользователь под ником maksimpkl.

Других родителей шокировал сам факт введения штрафов от МОН РК.

Лишь бы штрафануть... бред... ну и что, у меня ребенок пошел в 6 лет в 1-й класс, пришлось заниматься с репетитором, это только на бумаге их всему научат в школе, а по факту..." - отметила пользователь sofiya_danilenko1991.

А пользователь rozadereza и вовсе предложила штрафовать дошкольные учреждения за недостаточно качественную подготовку детей к школе.

Может, будете штрафовать дошкольные учреждения за то, что детей спустя рукава готовят к школе. А можно сказать, что совсем не готовят, и детям не "мягко", а тупо погружают в ученье, которое их не просто шокирует, а стрессует", - отметила она.

В связи с бурной реакцией казахстанцев на вышеуказанное нововведение МОН РК на сайте агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предложено ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что МОН РК вправе устанавливать обязательный возраст поступления в школу с 6 лет и штрафовать несогласных?"

Подавляющее большинство участников опроса (92%) выбрали ответ: "Нет, родители должны иметь право определять возраст поступления, штраф неприемлем". За ответ "Да, нужно поступать в школу с 6 лет, но без штрафов" проголосовали 6% респондентов, и еще 2% выбрали ответ "Только в шесть лет, жёсткие штрафные санкции.

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