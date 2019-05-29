Фото: Казинформ

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - МОН намерено штрафовать родителей шестилеток, не пошедших в школу, передает Kazakhstan Today.

По заявлению вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой, родителям шестилеток грозят штрафы от 5 до 10 МРП в случае, если они не отдадут в первый класс своих детей, пишет "Хабар 24"

Как сообщила вице-министр, сначала министерство будет предупреждать таких мам и пап. Позже последуют более строгие меры. Она также заверила, что все дети смогут освоить существующую программу обучения. Более 70% шестилеток уже пополнили ряды учащихся.

Кроме того, во всех школах МОН планирует ввести летний 3-недельный курс подготовки для детей, которые не посещали детские сады и мини-центры.

Я думаю, родители все внимательно подумают. У нас этот процент очень маленький: есть родители, которые настаивают, чтобы ребёнок пошел с семи лет. Но я ещё раз хочу успокоить всех родителей, чтобы они знали, что это обычная практика... Обновлённое содержание предполагает настолько мягкое погружение и изучение ребёнка, индивидуальный подход к каждому ребёнку, что здесь у нас никаких проблем нет", - заключила Эльмира Суханбердиева.

Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом министра образования №564, средним образованием теперь будут охватывать пятилетних детей , которым в этом году исполняется шесть. При этом семилетний возраст не является критическим для похода в 1-й класс.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства