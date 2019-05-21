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Заявления о приёме первоклассников в школы начнут принимать с 1 июня

20.05.2019, 15:12 6616
Заявления о приёме первоклассников в школы начнут принимать с 1 июня
Фото: Хабар 24
Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - 1 июня, в 08.00, начнется онлайн-приём документов на поступление первоклассников в школы, передает Kazakhstan Today.
 
Прием заявок стартует 1 июня, в 08.00, на портале госуслуг в образовании bilimalmaty.kz, сообщает портал inAlmaty.
 
Отмечается, что в этом году для онлайн-регистрации не нужно предоставлять адресную справку. Достаточно зарегистрироваться на портале через ИИН и указать свой микроучасток. Школы по участку обязаны будут принять заявку. Также можно будет отдать ребенка в школу не по месту жительства при наличии в ней свободных мест.
 
"В школу по микроучастку вашего ребенка 100% примут, даже если он будет 40-м в классе. Если вы живете, к примеру, в Таугуле, а хотите, чтобы ребенок пошел в 1-й класс в школу ближе к центру города, то вам нужно зайти на портал и посмотреть в отдельном разделе, есть ли в этой школе дополнительные места. Если в ней есть 50 свободных мест и вы зайдете на портал с самого старта приема заявок, то велик шанс, что вы сможете записать ребенка в желаемое учебное заведение. В принципе, даже если в школу мест нет, вы все равно сможете подать заявку и попасть в очередь. К началу учебного года оно может освободиться. Во все школы принимают без экзаменов, кроме указанных на сайте в отдельной графе лицеев и гимназий", - сказал директор "Городского научно-методического центра новых технологий в образовании" Андрей Дупик.
 
У многих родителей будущих первоклашек также вызывают вопросы поправки в закон РК "Об образовании", согласно которым в 1-й класс школы принимают детей 6 лет, и пятилетних, которым 6 исполнится в текущем году. Представители управления образования заверили, что проблем при приеме в 1-й класс семилеток не возникнет.
 

В соответствии с приказом министра образования №564, средним образованием теперь будут охватывать пятилетних детей, которым в этом году исполняется шесть. При этом семилетний возраст не является критическим для похода в 1-й класс. По 30-й статье Конституции Казахстана и закону "Об образовании", у нас обязательный охват средним образованием. Стоит также учитывать, что в детские сады теперь не будут принимать детей в возрасте более 6 лет. Если ребенку в текущем году исполняется 6 лет, то вы можете отдать его в школу или организовать предшкольную подготовку. Подготовительные курсы, так называемые "нулевые классы" есть в школах и детских садах, но не во всех", - отметил специалист отдела среднего образования управления образования Алматы Тахежан Салижанов.


 

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