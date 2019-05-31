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Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцы резко раскритиковали введение штрафов в отношении родителей не пошедших в школу шестилеток, передает Kazakhstan Today.

Пользователи соцсетей резко негативно отреагировали на эту информацию, опубликованную Kazakhstan Today в Инстаграм. Многие из казахстанцев отметили физиологическую неготовность 6-летних детей к обучению в школе.

Что за тупизм! Дети в 6 лет ещё маленькие! Их физиология ещё не настроена на обучение!" - возмутилась пользователь 19natalya75 (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Ну что за бред!!! Не тем у нас занимается МОН в Казахстане. Идти ребенку в 6 лет в школу или не идти должны решать только родители. В 6 лет ребенок может конечно и читать и складывать и отнимать, но не всегда ребенок физически и психологически готов к школе. Уважаемое Министерство образования и науки займитесь реальным делом! Верните детям, родителям и ученикам нормальную систему оценок, детям нужны 5 и 4 и даже иногда 3 показатель и повод родителям задуматься и поработать с ребенком", - написал пользователь под ником maksimpkl.

Других родителей шокировал сам факт введения штрафов от МОН РК.

Лишь бы штрафануть... бред... ну и что, у меня ребенок пошел в 6 лет в 1-й класс, пришлось заниматься с репетитором, это только на бумаге их всему научат в школе, а по факту", - отметила пользователь sofiya_danilenko1991.

Перед тем как штрафовать родителей необходимо к этой системе людей готовить не один год! Учителя готовы? Условия для таких малышей предоставлены? Документ предоставьте в котором будет указываться все!" - призвала v_olga_b_.

Не делают прививки - штраф. Не ходят в школу - штраф. Не пошёл в 6 лет - штраф. А дальше что? За невыполненное дз тоже штрафовать будут? Что за бред вообще, все дети разные, кто-то может в 6 все осваивать и учиться нормально, а кому-то надо подождать ещё год, до 7. Лишь бы штрафы повыписывать и деньги содрать", - подчеркнула leila_vagimova.

Ключевое слово в новости - ШТРАФОВАТЬ", - отметила nataliyashirinskikh.

Некоторые из читателей задались вопросом, на основании какого нормативного документа будут штрафовать родителей и насколько это законно.

Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа будут штрафовать родителей?" - спросила elena_borodina_krg.

Насколько это вообще законно. Разве в кодексе об административных правонарушениях есть такая статья?" - вторит ей yulishna_omsk.

А пользователь rozadereza и вовсе предложила штрафовать дошкольные учреждения за недостаточно качественную подготовку детей к школе.

Может будете штрафовать дошкольные учреждения за то что детей спустя рукава готовят к школе. А можно сказать что совсем не готовят, и детям не "мягко" а тупо погружают в ученье которое их не то сс то шокирует, а стрессует", - отметила она.

Самое смешное что они уже и сюда залезли, скоро будут указывать дышать как, через раз или два, что есть, когда спать, как вообще жить, видно у них нечем там заняться, дурное лезет в голову", - не без юмора резюмировала пользователь ludmilka_kogut.

В связи с бурной реакцией казахстанцев на вышеуказанное нововведение МОН РК на сайте агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предложено ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что МОН РК вправе устанавливать обязательный возраст поступления в школу с 6 лет и штрафовать несогласных?"

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