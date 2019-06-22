Родители шестилеток просят главу МОН услышать их. МОН в ответ заявляет о доступности детям смысла пословиц

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - Казахстанцы, не желающие отдавать в школу детей в шестилетнем возрасте, продолжают через соцсети и различные интернет-площадки обращаться к руководству Министерства образования и науки с призывом услышать их мнение. Но в образовательном ведомстве продолжают настаивать на своей позиции, игнорируя доводы родительской общественности, передает Kazakhstan Today.

Очередное обращение в адрес недавно назначенного министра образования и науки Асхата Аймагамбетова размещено на портале "Открытый диалог".

Мне не совсем понятен (я не знаю как назвать) закон или приказ, о принятии детей 6 лет в 1 класс. В новостях было сказано, что детей 6 лет не принимают в детский сад. Но речь идет не о детском саде а о предшкольном классе (0 класс.) Мы не настаиваем на садик и не хотим продолжать посещать садик, но и психологически и физиологически дети не готовы идти после садика в 1 класс. Мы за то чтобы пойти в 0 класс, а в 7 лет в 1 класс. Таким образом дети 6 лет будут посещать школы но 0 класс. Один год играет большую роль для детей. Тем более будет не справедливо по отношению к детям 6 лет обучаться с детьми 7 лет, прошедшие предшкольный класс. Пожалуйста, услышьте родителей!!!" - пишет автор сообщения Сабина Турмуратова (орфография и пунктуация сохранены).

В ответе Аймагамбетов в очередной раз указал родителям на пункт 1 статьи 31 закона "Об образовании", согласно которому с текущего года на обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет. При этом он посоветовал родителям детей, которые не прошли предшкольную подготовку, позаниматься с ними самостоятельно дома.

В целом шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по Типовым учебным программам начального уровня образования. К 6 годам словарный запас ребенка составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра). В случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребенок должен пройти дошкольное обучение в виде предшкольной подготовки в условиях семьи (пункт 2 статьи 30 закона). Соответственно, родители вправе самостоятельно подготовить ребенка к обучению школе до приема в 1 класс", - указывается в ответе.

Стоит отметить, что родители в своих возражениях к МОН и не обсуждают образовательные способности детей и их навыки логически мыслить. Они говорят о том, что многие дети к шести годам еще психологически и физиологически не готовы к образовательному процессу в школе, в то время как прекрасно справляются с подготовкой в детсадах или образовательных центрах. К сожалению, эти слова руководством министерства вновь оставлены без внимания.

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