В Казахстане приватизируют все автобусные парки к 2025 году

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Национальном проекте по развитию конкуренции до 2025 года планируется, что все автобусные парки с участием государства будут приватизированы. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Высокая доля автобусов с участием государства сейчас. Мы эту работу ведем. В национальном проекте по развитию конкуренции мы планируем, что до 2025 года все автобусные парки с участием государства будут приватизированы", - цитирует Жумангарина портал Kazpravda.kz .

Он уточнил, что государственных и квазигосударственных парков не будет.

Естественно, это будет с развитием конкуренции. Возможно, это будет не на районном и сельском уровне. Пока конкуренция не развита", - добавил Жумангарин.

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