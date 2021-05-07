Система Orphus

В Казахстане приватизируют все автобусные парки к 2025 году

06.05.2021 7831
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Национальном проекте по развитию конкуренции до 2025 года планируется, что все автобусные парки с участием государства будут приватизированы. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Высокая доля автобусов с участием государства сейчас. Мы эту работу ведем. В национальном проекте по развитию конкуренции мы планируем, что до 2025 года все автобусные парки с участием государства будут приватизированы", - цитирует Жумангарина портал Kazpravda.kz.

 
Он уточнил, что государственных и квазигосударственных парков не будет.
 

Естественно, это будет с развитием конкуренции. Возможно, это будет не на районном и сельском уровне. Пока конкуренция не развита", - добавил Жумангарин.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая