В Казахстане продолжает дорожать мука

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Цены на муку выросли в Казахстане на 1% за месяц, с начала года рост составил 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На казахстанском рынке в августе текущего года средняя розничная стоимость килограмма пшеничной муки первого сорта составила 183 тенге, высшего сорта - 253 тенге.

Самые высокие цены на муку первого сорта среди крупных городов страны были зарегистрированы в Актау (256 тенге за килограмм), Нур-Султане (237 тенге за килограмм) и Алматы (236 тенге за килограмм); самые низкие - в Актобе (128 тенге за килограмм). Самые высокие цены на муку высшего сорта отмечены в Нур-Султане (327 тенге за килограмм), Атырау (326 тенге за килограмм) и Алматы (287 тенге за килограмм); самые низкие - в Павлодаре (180 тенге за килограмм)", - сообщает Energyprom.kz.

В годовой динамике цены на муку выросли на 11,1%. Сильнее всего это ощутили жители Жамбылской (на 23,4%) и Северо-Казахстанской (на 21,3%) областей, а также алматинцы (на 17,3%). Рост цен в текущем году был зарегистрирован во всех регионах страны. Наименьший годовой рост цен пришёлся на Западно-Казахстанскую область - всего плюс 0,9%.

На фоне роста цен на муку, объем ее производства сократился за год на 3,7%. За январь - июль текущего года в стране произвели 1,8 млн тонн муки и смесей тонкого помола из зерновых культур/

В региональном разрезе больше всего муки традиционно произвели в Костанайской области: 587,3 тыс. тонн, плюс 7,8% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (189,1 тыс. тонн, минус 17,4%) и Северо-Казахстанская область (176,1 тыс. тонн, плюс 3%).

Отмечается, что за полный 2020 год выпуск в секторе достигал 3,4 млн тонн муки - на 2,6% больше, чем годом ранее.

Крупнейшими производителями муки в РК, по данным аналитиков являются компании "Саламат", "Асалия", "Азия Уны", "Romana-Нан", "Аруана-2010", Miller&K, "Алтын-Дан", Pioneer Grain Products и другие.

Большая часть выпуска приходится на изготовление непосредственно пшеничной муки: 92,8%, или 1,7 млн тонн, - на 3,3% меньше, чем годом ранее. Также было произведено 120,5 тыс. тонн смесей для приготовления хлебобулочных изделий (минус 7,3% за год), 7 тыс. тонн растительной муки мелкого и грубого помола (минус 18%) и 3,7 тыс. тонн муки мелкого помола из зерновых культур, кроме пшеницы (минус 18,1%)", - уточняет Energyprom.

Отмечается, что спрос на муку местные компании обеспечивают практически полностью: по итогам первого полугодия 2021 года - на 99,5%. Импортировали в РК за этот период всего 7 тыс. тонн муки - на 7,6% больше, чем годом ранее.

Реализация продукции на внутреннем рынке по итогам полугодия уменьшилась - на 1,1%, до 834,5 тыс. тонн.

В свою очередь, на экспорт из РК отправили 44% имеющихся ресурсов, или 655,9 тыс. тонн муки, минус ощутимые 8,1% за год.





За январь - июль 2021 года Казахстан экспортировал 749,1 тыс. тонн муки на сумму 207,6 млн долларов США. Сокращение экспорта в секторе в натуральном выражении составило 11,5%, в денежном - 12,1%. В страны СНГ отправили 261,2 тыс. тонн муки - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Наибольший объём экспорта пришёлся на Узбекистан (179 тыс. тонн), Таджикистан (32,3 тыс. тонн) и Кыргызстан (22,3 тыс. тонн). В страны, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 487,9 тыс. муки - на 8,6% меньше, чем годом ранее. Главным импортёром казахстанской муки стал Афганистан - 486,1 тыс. тонн на 138,6 млн долларов США. С начала года именно на Афганистан пришлась большая часть экспорта казахстанской муки - 64,9%", - говорится материале.





Напомним, в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость гибкой тарифной политики , выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности муки. Президент отметил, что как правительство в целом, так и Министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования.

Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно.





Как сообщалось ранее, урожайность зерновых в Казахстане упала на 33,6%.





Снижение связано с установившейся в течение вегетационного периода аномальной почвенной и атмосферной засухи, что негативным образом повлияло на рост и развитие сельскохозяйственных культур", - сказал глава МСХ Ербол Карашукеев.

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