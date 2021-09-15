Урожайность зерновых в Казахстане упала на 33,6%

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Урожайность зерновых в Казахстане в этом году упала на 33,6% вследствие засухи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По оперативным данным акиматов областей на 1 сентября, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 7,9 центнера с гектара, что на 33,6% меньше урожайности на аналогичную дату прошлого года", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По его информации, в целом за январь - август текущего года производство продукции растениеводства составило 919,7 млрд тенге, что в реальном выражении на 1,3% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

Снижение связано с установившейся в течение вегетационного периода аномальной почвенной и атмосферной засухи, что негативным образом повлияло на рост и развитие сельскохозяйственных культур", - уточнил министр.

По данным пресс-службы МСХ РК, на сегодняшний день по республике убрано 12,9 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 81,3% от общей уборочной площади. Намолочено 11,7 млн тонн зерна. Средняя урожайность на сегодняшнюю дату составляет 9 центнера с гектара.

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