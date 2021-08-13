В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий засухи и минимизации ущерба животноводству, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимость принятия таких мер очевидна, ибо развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - сказал Карашукеев.

По его словам, в Казахстане ежегодно производится в 2 раза меньше кормов от зоотехнической нормы потребности. Причём около 70% этого объёма кормов в основном заготавливаются на естественных сенокосах и на так называемых, косимых пастбищах, продуктивность которых всецело зависит от погодных условий.

Вот здесь и кроется одна из основных причин низкой продуктивности скота в личных подворных хозяйствах. У нас доля кормовых культур в севообороте находится на уровне 15%, что в 2 раза ниже рекомендованного наукой показателя. Таким образом, можно констатировать, что были нарушены основные принципы развития животноводства, увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы. По моему мнению, одной из причин, серьёзно сдерживавших развитие программы повышения экспортного потенциала животноводства за счёт массового импорта племенного маточного поголовья, было именно несоблюдение базового принципа: хочешь успешно развивать животноводство, убедись в достаточности кормов", - сказал глава Минсельхоза.

По данным статистики, ещё до независимости Казахстана было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 километров. Также по линии государства реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ и поддержанию их продуктивности.

Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. Общая его численность увеличилась почти на 15%, это КРС, верблюды, лошади, МРС. Количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 годы построены и восстановлены порядка 400 колодцев и скважин. Сложно дела обстояли с повышением продуктивности пастбищ. Я сам ездил в Мангистаускую область, посмотрел, идёт истощение пастбищ, которое усугубилось под влиянием жесточайшей засухи и, к сожалению, животноводы оказались в такой сложной ситуации . Что нужно делать для решения проблемы кормовой базы животноводства? Этот вопрос сейчас многих волнует: и животноводов, и нас и общественность. Здесь выход один - нужно принимать системные меры, позволяющие гарантировать устойчивое развитие отрасли независимо от влияния погодных факторов", - считает Карашукеев.

Напомним: в текущем году из-за засухи сильно пострадало животноводство в Мангистауской и Кызылординской областях . Скот массово погибал из-за засухи и недостатка кормов.

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