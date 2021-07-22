Мамин поручил оказать помощь фермерам, пострадавшим от засухи в Мангистау

АКТАУ. 21 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ходе рабочего визита в Мангистаускую область поручил оказать помощь фермерам, пострадавшим от засухи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы правительства в регионе налажена поставка и реализация сена из соседних областей - Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской.

Кроме того, в рамках заключенного договора с АО НК "Продовольственная контрактная корпорация" завезено более 1200 тонн ячменя, которые были реализованы фермерам ниже рыночной цены.

Также в регионе проводит работу специальная комиссия по инвентаризации поголовья скота.

По итогам рассмотрения Республиканским штабом по мониторингу и оперативному решению вопросов по обеспечению кормами фермерских хозяйств правительством РК уже выделено 1,9 млрд тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья животных в Мангистауской области.

По поручению премьер-министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйствам заготовленного сена объемом 114,7 тыс. тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов (отрубей) количеством 56,3 тыс. тонн через АО НК "Продовольственная контрактная корпорация"", - добавили в пресс-службе.

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