Мамин дал ряд поручений по активизации заготовки кормов

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание по вопросам заготовки кормов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства работает Республиканский оперативный штаб. Определены планы по заготовке кормов в регионах.

По состоянию на 18 июля заготовлено 10,6 млн тонн сена или 44% от запланированного объема. Дополнительно будет заготовлено 1,6 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 6 млн тонн концентрированных кормов. Для организации сенокошения предоставлены территории лесных массивов на площади 255,8 тыс. гектаров. Организованы 6,5 тыс. сенокосных бригад, акиматами перераспределено 41,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене. АО "НК "Продкорпорация" профинансировала закуп ячменя и пшеницы 4-го - 5-го классов в объеме 170 тыс. тонн, дополнительно 30 тыс. тонн будут перераспределены за счет внутренних резервов компании", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Мамин подчеркнул необходимость активизации работы по кормозаготовке, укреплению межрегионального взаимодействия в вопросах предоставления сенокосов, формированию запасов кормов для нужд регионов, пострадавших от засухи.

Он поручил взять на особый контроль вопросы реализации кормов для населения по доступной цене. В этих целях указано на необходимость заключения меморандумов с сельхозпроизводителями, мукомольными предприятиями и комбикормовыми заводами. Акиматам северных областей дано поручение обеспечить максимальный сбор соломы.

Кроме того, глава кабмина поручил рассмотреть возможность выделения средств из резерва правительства для АО "НК "Продкорпорация" на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов поручено обеспечить возможность сенокошения в особо охраняемых природных территориях, Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства - дополнительно выделить удешевленные ГСМ на сенокосную кампанию. АО "НК "Казакстан темір жолы" дано поручение обеспечить сниженный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую и Кызылординскую области.





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