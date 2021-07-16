Выпас погибающего от голода скота Мангистау разрешат в природных резерватах

АКТАУ. 15 ИЮЛЯ - Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с животноводами Ербол Карашукеев сообщил, что министерством проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на территориях лесных хозяйств и резерватов.

Через Продкорпорацию реализовано для Мангистауской области 637 тонн ячменя, стоимость ниже рыночной на 17%. В том числе 211 тонн реализовано домашним хозяйствам. Дополнительно в регион в течение следующей недели будет доставлено 573 тонн ячменя", - отметили в пресс-службе МСХ.

Кроме того, будут приняты меры по запрету вывоза кормов из страны. Дополнительно рассматривается вопрос перераспределения объемов удешевленного ГСМ для кормозаготовки.

Для решения возникшей неблагоприятной ситуации он предложил акиматам областей предусмотреть в местных бюджетах дополнительные средства для форвардного закупа кормов и удешевления стоимости кормов в соответствии с правилами субсидирования развития животноводства, а также мобилизовать технику крупных нефтяных и строительных компаний на подвозку кормов из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

В ведомстве добавили, что для поддержки животноводческих хозяйств в регионе будет рассмотрен вопрос пролонгации текущих платежей фермеров по кредитам.

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