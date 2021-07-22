Президент дал ряд поручений акимам Мангистауской и Кызылординской областей

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Мангистауской и Кызылординской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил пресс-секретарь президента, глава государства по телефону обсудил с акимами Мангистауской и Кызылординской областей текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов доложил о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, в том числе вакцинации населения, а также обеспечение кормами поголовья скота. Президент поручил усилить проводимую работу по темпам вакцинации населения области, а также принять меры по урегулированию и недопущению трудовых споров, социальному благополучию на производствах и нефтесервисных предприятиях", - рассказал Берик Уали.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова также отчиталась о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в регионе провакцинировано 52% населения, подлежащего вакцинации. Аким области также рассказала о водохозяйственной обстановке в регионе. На сегодняшний день через реку Сырдарья в область поступает 550 кубометров воды в секунду. Создана рабочая комиссия, которая определяет очередность и объемы предоставления поливной воды хозяйствующим субъектам.

В Аральском районе 12 июля была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим принято решение о выделении средств из резерва правительства и областного бюджета на субсидирование кормов, а также на проведение очистки каналов и бурения скважин. Глава государства поручил акиму Кызылординской области усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вакцинации, проводить комплексный подход по решению проблем нефтегазового сектора, а также обеспечить заготовку кормов хозяйствующим субъектам пострадавших районов Кызылординской области", - проинформировал пресс-секретарь президента.

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