КЫЗЫЛОРДА. 14 ИЮЛЯ - В Аральском районе Кызылординской области введен режим чрезвычайной ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причина - засуха и острая нехватка кормов для животных, сообщает " Хабар 24 ".

Напомним, из-за малого количества осадков непригодными оказались 90% пастбищ, погибло больше 500 голов скота. На сегодня организован круглосуточный мониторинг ситуации. В соседних селах сформированы бригады добровольцев, которых задействуют в сенокосе.

Сейчас волонтеры работают на полях в Казалинском, Кармакшинском и Сырдарьинском районах. Есть договоренность с Актюбинской областью. Хозяйства Иргизского района не только предоставят корма по доступной цене, но и позволят использовать для сенокоса свои пастбищные угодья.

На работы по ликвидации последствий засухи району потребуется порядка 2 млрд тенге. В 13 округах, которые ввели в "красную зону", будут 15 скважин пробурено для воды. 8 каналов будет прорыто и очищено для полного действия и увеличения пастбищ. Кроме этого, мы должны поставить технику для проведения этих работ", - сказал аким Аральского района Серик Сермаганбетов.

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