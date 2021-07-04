Минсельхоз: Падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях прекратился

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о стабилизации обстановки и прекращении гибели скота в Мангистауской и Кызылординской областях , передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства, мангистауских сельскохозяйственных животных перевозят в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области.

Из-за отсутствия осадков в весенний период в Мангистауской области и Аральском районе Кызылординской области случилась сильная засуха. В сложившейся ситуации из-за отсутствия кормов пострадала сфера животноводства данных регионов . В помощь населению Мангистауской области из других регионов республики за две недели завезено 13 тысяч тюков и 92 рулона сена. Дополнительно Костанайская область еженедельно отправляет по 5 вагонов отрубей. Актюбинская и Атырауская области предоставили мангистауским фермерам возможность осуществлять сенокос на их территории. Закуп сена профинансирован СПК "Каспий" (204 млн тенге). В свою очередь, Продкорпорация реализовала 637 тонн ячменя по сниженной на 17% цене. Из резерва правительства выделяется 1,9 млрд тенге на закуп кормов для зимовки скота ЛПХ и агроформирований Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

Помимо этих мер, осуществляется перевозка скота в Бейнеуский и Каракиянский районы, где пастбищные условия позволяют осуществлять летний выпас. Также на территорию Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей для летнего выпаса перевезено 2260 голов лошадей, 3 тысячи овец, 200 верблюдов и 1010 голов КРС.

В целом ситуация в Мангистауской области стабилизировалась, падеж скота прекратился, отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в Аральский район Кызылординской области организована поставка люцерны, поступило более тысячи тонн сена, 40 тонн концентрированных кормов. Заключены договоры о закупе 600 тонн ячменя через Продкорпорацию. Также проведена сельскохозяйственная ярмарка по продаже удешевленных на 10-15% кормов. Кроме этого, рассматривается вопрос о выделении средств на субсидирование стоимости кормов за счет средств местного бюджета в объеме 3,4 млрд тенге.

Ситуация в Аральском районе Кызылординской области также стабилизировалась, факты падежа скота не регистрируются. Следует отметить, что для координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования при Минсельхозе создан республиканский оперативный штаб, в состав которого включены заместители акимов областей и районов, руководители Продкорпорации и организаций холдинга "Байтерек". Акиматами областей определены планы по заготовке кормов на предстоящую зимовку сельхозживотных и организована работа по их выполнению с еженедельным мониторингом исполнения", - проинформировали в Минсельхозе.

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