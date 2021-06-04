Причины падежа лошадей в Мангистауской области назвали в Минсельхозе

АКТАУ. 3 ИЮНЯ – В Министерстве сельского хозяйства назвали причину массовой гибели лошадей в Мангистауской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал Aikyn.kz , причиной гибели лошадей в регионе стали климатические условия.

Был малоснежный зимний период, норма выпавших осадков ниже среднего уровня. Из-за высокого температурного режима травостоя нет. Однозначно (данный факт подтверждаем)… На протяжении последних трех лет наблюдается засушливый летний период, особенно верхняя часть региона", - сообщил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Минсельхоза Еркебулан Ахметов.

По оперативной информации акимата Мангистауской области, зарегистрирован падеж именно лошадей. С начала выпасного периода около 400 голов пало, это в целом скота. Причины разные, проводится работа по учету со стороны ветеринарных служб. В первую очередь рассматривается вопрос недопущения падежа скота, сохранения поголовья", - отметил он.

Напомним, фотографии умирающих лошадей опубликовал на своей странице в Facebook житель Мангистауской области Бердимурат Торекенов. На фотографиях видно, что на пастбищах практически нет травы, а лошади сильно истощены.

Для решения проблемы в областном акимате создана рабочая группа, и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК "Каспий" выделены необходимые средства.

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