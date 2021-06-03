Житель Мангистау сфотографировал умирающих от голода и жажды лошадей

Бердимурат Торекенов

АКТАУ. 2 ИЮНЯ - Фото умирающих лошадей опубликовал на своей странице Facebook местный житель Бердимурат Торекенов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бердимурат Торекенов рассказал, что в нескольких населённых пунктах Мангистау лошади гибнут из-за сильной жары и засухи.





Осадков как таковых в степях в этом году не было. Большинство пастбищ высохли и из-за отсутствия кормов. Местные фермеры ищут новые места кормёжки. Недавно несколько пастухов гнали скот из села Акшымырау на пастбище - по дороге погибли три лошади, на обратном пути - пять. Последствия засухи могут привести к упадку сельского хозяйства", - цитирует автора портал Lada.kz .

Как сообщили сегодня, 2 июня, в акимате, на минувшей неделе по поручению областного акима создана рабочая группа, и начата кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На закупку корма для фермеров из других регионов страны через СПК "Каспий" выделены необходимые средства. Власти ведут переговоры с Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областями по поставкам кормов, а также использованию пастбищ и сенокосов.

Рабочая группа во главе с заместителем акима области Галымжаном Ниязовым посетит Алгинский, Байганинский, Мартукский, Мугалжарский, Кобдинский, Темирский районы Актюбинской области. На днях аким Бейнеуского района с той же целью посетил Актюбинскую область и создал договорённость о диалоге с руководителями этих районов", - рассказали в акимате.

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