В двух областях от голода погибли почти 2 тыс. голов скота

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Кызылординской и Мангистауской областях могут ввести чрезвычайное положение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С такой инициативой 16 июня выступили депутаты мажилиса. По словам парламентариев, причина - ситуация с кормами для скота, которая в этих регионах близка к критической, сообщает " Хабар 24 ".

В двух областях от голода, только по официальным данным, уже погибло без малого две тысяч голов. Кроме того, ввозимые из других областей корма из-за перекупщиков многим фермерам недоступны. К примеру, цена за тюк сена доходит до 17 тысяч тенге. Это в 4 раза дороже, чем в среднем по стране.

Депутаты призвали кабинет министров принять срочные меры, а также отметили, что несмотря на многочисленные достижения в агросфере, многие элементарные проблемы, в том числе обеспеченность кормами, в республике до сих пор не решены.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства климатические условия назвали причиной массовой гибели лошадей в Мангистауской области.

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