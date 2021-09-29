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НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане продолжает дорожать мясо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Потребление мяса в стране сократилось почти по всем категориям, сообщает Energyprom.kz

Цены на мясо и птицу по итогам восьми месяцев текущего года (январь - август) выросли к аналогичному периоду прошлого года на 7,4%.

Заметнее всего подорожала баранина - сразу на 14,9%. Следом идут конина - плюс 9,4% за год, говядина - плюс 7,8% и свинина - плюс 7,4%. Мясо птицы по сравнению с "красным" мясом подрожало относительно немного, лишь на 3,2%

В августе текущего года говядина с костями стоила в магазинах и на базарах РК в среднем 2,2 тыс. тенге за килограмм.

Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем по 2,5 тыс. тенге за килограмм, свинина - 1,8 тыс. тенге за килограмм, баранина - 2,4 тыс. тенге за килограмм, куры - 1,02 тыс. тенге за килограмм.

Объем производства свежего или охлажденного мяса КРС, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь - август текущего года составил 43 тыс. тонн, что, впрочем, на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Лучше обстоят дела в сегменте выпуска мяса домашней птицы: здесь производство свежего или охлажденного мяса выросло на 4,3% за год до 71,6 тыс. тонн, а мороженого - сразу на 13,2% до 86,1 тыс. тонн.

Что касается потребления мяса, приходится отметить: с удорожанием в секторе показатели сократились практически по всем позициям. Так, по итогам первого полугодия текущего года потребление баранины в домохозяйствах страны сократилось по сравнению с прошлым годом на 10,6% до 2,5 килограмма в среднем на душу населения, мяса кур - на 4,4% до 2,2 килограмма, конины - на 3,6% до 3 килограмм, свинины - на 2,7% до 1,7 килограмма. Увеличилось в то же время потребление самого популярного у казахстанцев мяса, говядины, на 0,9% до 11,8 килограмма в среднем на душу населения.

Как мы уже упоминали, согласно опросу качества жизни населения, 7% казахстанцев в текущем году не могут себе позволить питаться горячими блюдами с мясом, или курицей, или с рыбой, либо равноценной вегетарианской пищей каждые два дня.





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