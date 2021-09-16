В Казахстане цены на мясо могут увеличиться из-за подорожания сена

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Увеличение стоимости сена напрямую влияет на подорожание мяса - 60-70% себестоимости мяса составляют расходы на корма для животных. Об этом рассказал генеральный директор Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В некоторых регионах цена выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, пишет Informburo.kz

Если брать в расчет, что около 60-70% себестоимости мяса составляет корм, не нужно быть супераналитиком, чтобы понять, что неурожай и засуха приведут к увеличению цен на мясо. Сено подорожало в 1,5-2 раза по всей стране. Фуражное зерно достаточно дорогое. Рост составил около 30-40%. В совокупности все это увеличивает стоимость мяса как минимум на 15-20%. В некоторых регионах рост достигает и 25-30%", - сообщил гендиректор Мясного союза Казахстана.

Он добавил, что оптовые цены на мясо растут. На юге его стоимость составляет около 2000 тенге. На севере сохраняются цены прошлого сезона на уровне 1500-1900 тенге.

Осенью фермеры, которые не запаслись кормами и не получили поддержку государства на пролонгацию кредита, будут вынуждены сбрасывать свое поголовье. Мясо в какой-то момент может подешеветь в сентябре, октябре, ноябре. Будут массово продавать свой скот. А потом, когда рынок успокоится, себестоимость будет давить на рост цен. Мы прогнозируем, что цена на мясо будет расти", - поделился прогнозами Максут Бактибаев.

На сегодняшний день стоимость 300-килограммового рулона сена составляет от 10 до 18 тысяч тенге. Одна тонна сена стоит около 25 тысяч тенге. Продавцы сена отмечают, что ближе к зиме цена будет только повышаться, сообщает "31 канал".

Самый дешевый рулон сена в Мангистауской области стоит 11 500 тенге. А те, кто не успел приобрести корм по такой цене, вынуждены покупать его с высокой наценкой – за 15-18 тысяч тенге. В прошлом году стоимость точно такого же корма составляла 4-5 тысяч тенге.

В этом году у нас джут. Животные не растут. Многие из них настолько истощенные, что не способны дать потомство. Сено очень сильно подорожало", - делится переживаниями фермер Бактылы Адилова.

Стоимость 20 килограммов отрубей из соседних областей составляет 2300 тенге. Но и этот корм бывает сложно найти.

В Карагандинской области цена корма для скота увеличилась вдвое. Продавцы сена говорят, что подорожание связано с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов.





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