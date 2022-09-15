В Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства Республики Казахстан министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством энергетики РК рекомендовано АО "НК "КазМунайГаз" ускорить поставку 100 тысяч тонн импортного дизтоплива в Казахстан, а также рассмотреть импорт дополнительных объемов при останове на ремонт АНПЗ.

Агентству по защите и развитию конкуренции предлагается ввести временное государственное регулирование оптовых цен на дизельное топливо на НПЗ РК и нефтебазах (по согласованию).

Акиматам, КМГ совместно с Министерством энергетики РК предлагается обеспечить контроль за производством, восполнением запасов и реализацией автобензинов. Акиматам совместно с правоохранительными органами усилить контроль за оборотом и ограничением вывоза нефтепродуктов за пределы страны", - рассказал Акчулаков.

Кроме того, акиматам областей и городов республиканского значения предлагается ускорить передачу информации в министерство по заявкам на требуемые объемы дизтоплива; Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством энергетики РК ускорить внедрение цифровой системы контроля суточных лимитов отпуска дизельного топлива.

Акчулаков сообщил, что согласно прогнозам объем переработанной нефти в 2022 году составит 13,72 млн тонн и превысит прошлогодний показатель более чем на 1,04 млн тонн. По итогам восьми месяцев 2022 года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн и превысило прошлогодний показатель на 259 тысяч тонн, или на 7,7%.

Принятые меры оказали положительное влияние и позволили увеличить запасы дизельного топлива до 163,8 тысячи тонн на нефтебазах, или до 235 тысячи тонн с учетом путей (данные на 12 сентября), также удалось снизить долю АЗС с проблемами наличия топлива с 633 до 485 АЗС, в целом в Казахстане действует 3120 заправочных станций", - отметил глава Минэнерго.

Глава ведомства отметил, что на текущее время министерство, собрав все заявки акиматов по проблемным регионам с наибольшей долей частных АЗС, совместно с АО "НК "КазМунайГаз" прорабатывает выделение необходимых объемов дизельного топлива.

Он также подчеркнул, что сельхозтоваропроизводителям (СХТП) удешевленное топливо отгружается на приоритетной основе и находится под постоянным контролем. Всего в адрес СХТП для проведения полевых работ выделено 423,5 тысячи тонн дизельного топлива, в июле было отгружено 106,6 тысячи тонн, в августе - 152,85 тысячи тонн.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что для стабилизации ситуации с топливом правительством были приняты все необходимые оперативные меры. В частности, в каждой области созданы комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками, увеличены объемы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах, а также налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам.

В целях недопущения вывоза нефтепродуктов введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо без посредников поставляется на внутренний рынок. С учетом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется", - сказал глава кабмина.

Вместе с тем, по его словам, ситуация требует постоянного внимания и жесткого контроля. К примеру, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа.

Поэтому эту комплексную работу надо продолжать, сбоев и нехватки топлива в регионах быть не должно", - подчеркнул премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов поручил уже с 15 сентября внедрить цифровую систему учета отпуска топлива на заправочных станциях, обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а также принять меры по обеспечению населения в регионах сжиженным газом.

Кроме того, с 2023 года Минэнерго поручено перейти на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов.

Ремонт двух казахстанских НПЗ перенесли на следующий год.