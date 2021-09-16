В Казахстане растут цены на жилье, несмотря на низкий спрос

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АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане упал спрос на жилье, в то же время цены на него растут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на наступление нового делового сезона, в августе количество сделок на рынке жилья осталось на уровне предыдущего месяца. После падения объема спроса в июле на 14% в августе спрос так и не восстановился. Тем не менее, рассчитывая на сезонную активизацию, застройщики и продавцы квартир продолжили поднимать цены".

Так, купить квартиру в Астане на первичном рынке жилья в августе стало дороже на 2,4%, в Алматы - на 2,6%. Темп роста по сравнению с июлем увеличился в два раза.

Максимальный прирост стоимости в Нур-Султане показал сегмент жилья элит- и бизнес-класса - 7,5% и 4,9%, соответственно. В Алматы в стоимости прибавили классы "бизнес" и "комфорт" - 2,8% и 3,8%, соответственно. Аналогично повел себя и вторичный рынок - средняя цена в Нур-Султане и Алматы прибавила по 1,8%. В Алматы рост не затронул жилье старого фонда, тогда как новостройки подорожали сразу на 3,3%", - пишет сайт.

Для рынка жилья это означает повышение ставок по ипотечным кредитам банков второго уровня, уменьшение покупательной активности и снижение инвестиционной привлекательности жилья от сдачи в аренду".

Сайт отмечает, что рынок недвижимости инертен и изменения в ответ на события в экономике происходят не сразу.

Колоссальные вливания средств ЕНПФ и предстоящее завершение льготной программы "Баспана-хит" с начала года привели к ажиотажу на рынке недвижимости. Как следствие, весь год жилье дорожало. Это, в свою очередь, позволило застройщикам накопить значительную финансовую подушку безопасности, которая позволяет удерживать цены на жилье даже в условиях сокращения спроса. Однако динамика темпов прироста цен на рынке жилья в целом по стране показывает отчетливый тренд на снижение. Так, в целом с начала года средний темп роста цен на жилье сократился с 5% до 1% в месяц. С учетом таких факторов, как повышение базовой ставки до 9,5% и отсутствие альтернатив льготной программе "Баспана-хит", в ближайшие месяцы стоит ожидать замедление и стагнацию цен на рынке жилья".

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