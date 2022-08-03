В Казахстане разработают Концепцию развития сельских территорий

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил до 1 октября разработать Концепцию развития сельских территорий , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания правительства РК министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщил, что в целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий министерством прорабатывается вопрос по разработке Концепции развития сельских территорий.

Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер. При этом в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов", - сказал Куантыров.

Премьер-министр Смаилов поручил разработать данную концепцию до 1 октября текущего года.

По словам главы МНЭ, для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге на реализацию 57 проектов в 28 моно- и малых городах.

На 1 августа акиматами освоено 9,2 млрд тенге или 35,8% от годового плана. Наименьшее освоение средств - в Павлодарской и Алматинской областях", - учтонил спикер.

Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая Дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки Единого перечня мер господдержки моногородов, Комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития и др.

В целом, в ходе рассмотрения реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", было отмечено, что его исполнение позволило улучшить состояние инфраструктуры в населенных пунктах, обеспечить равный доступ населения к базовым услугам.

Доступ к водоснабжению обеспечен на 96%.

По проекту "Ауыл - Ел бесігі" модернизировано 480 опорных и спутниковых сел. В жилищное строительство привлечено 2,4 трлн тенге инвестиций. Строится жильё для работающей молодежи, для социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей", - отметил Алихан Смаилов.

Плановая реализация принимаемых мер позволила повысить долю дорог республиканского значения в нормативном состоянии до 90% и долю автодорог местного значения до 80%.

Акимам регионов следует усилить работу по увеличению доли дорог местного значения в нормативном состоянии. При этом, отмечаю неисполнение некоторых показателей в сфере жилищного строительства, по выдаче бюджетных кредитов по проекту "С дипломом в село", удорожания проектов и корректировки проектно-сметной документации. До конца года осталось не так много времени, и данную работу необходимо активизировать. Реализация проектов должна быть у акимов и руководителей ответственных центральных госорганов на особом контроле", - высказался глава кабмина.

Смаилов поручил министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий нацпроекта.

Акиматам областей обеспечить прием, обустройство и поддержку переселенцев в соответствии с индикаторами национального проекта", - поручил премьер.